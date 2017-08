Užili si dovolenou i festivaly. Teď už krajští lídři vyhlížejí volby

/ANKETA, KANDIDÁTKY PRO VOLBY 2017/ Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční 20. a 21. října, do včerejška ale musely strany podat své kandidátky. Kdo jsou lídři v Moravskoslezském kraji a jak v létě nabírali síly do předvolebních soubojů?

Stihli aspoň krátkou dovolenou ať už v cizině nebo v našem kraji, obráželi nejrůznější festivaly v čele s Colours of Ostrava a zároveň už připravovali volební program. Tak se dá jednou větou shrnout prázdninová náplň lídrů stran a hnutí z našeho regionu. Podle mluvčí moravskoslezského krajského úřadu Petry Špornové u nás podalo v termínu, tedy do včerejší 16 hodiny, kandidátní listinu pro parlamentní volby 25 politických stran a hnutí. Kdo je na předních příčkách kandidátek v Moravskoslezském kraji? První desítky jednotlivých stran a hnutí přinášíme na konci článku. „O přízeň voličů tak bude letos na podzim usilovat o šest politických seskupení více než v roce 2013,“ upřesnila ještě mluvčí Špornová. Deník zjišťoval, kdo bude v říjnu usilovat o křeslo v Parlamentu ČR z pozice volební jedničky své strany nebo hnutí, ale také to, jak zdejší lídři trávili letošní léto. Zapojili se i do „hitu prázdnin“ - účasti na letních festivalech a pořizování fotek z nich pro prezentaci na sociálních sítích? ANKETA DENÍKU: Lubomír Zaorálek, ČSSD, 60 let, Ostrava: Na dovolenou bohužel nemám toto léto moc času. Když ho mám, jdu si alespoň zaplavat. Pokud jde o festivaly, byl jsem na Colours of Ostrava, kam jezdím každý rok, a také na Gorolskych slavnostech v Jablunkově. A teď mě čekají další výjezdy do mého rodného kraje. Ivo Vondrák, ANO, 58 let, Velká Polom: Já jsem si hned zkraje léta užíval Jadranu v Chorvatsku, který mě vždy nabíjí. A nebylo možné minout takové akce, jako byly Shakespearovské slavnosti a Colours of Ostrava, které opět nezklamaly svou nabídkou skvělé muziky. Leo Luzar, KSČM, 52 let, Ostrava: Já jsem letos dovolenou neměl, trávil jsem ale svůj volný čas cyklistikou po Moravskoslezském kraji a setkával se s občany. Letních festivalů se nezúčastňuji jako politik, protože si myslím, že tyto akce mají jiný účel. ČTĚTE TAKÉ: Volební účast v kraji místy trhala rekordy, volili i rekreanti v Beskydech Zbyněk Stanjura, ODS, 53 let, Opava: Léto jsem trávil doma v Moravskoslezském kraji a navštívil jsem řadu míst či akcí. Mezi nimi byly i některé festivaly, ovšem nepovažuji za nutné tyto návštěvy medializovat. Důvodem návštěvy byla samotná akce, na sebeprezentace na Facebooku. Pavla Golasowská, KDU-ČSL, 53 let, Třinec: Na letošní dovolenou se teprve chystám teď v srpnu, navštívím s rodinou Národní park České Švýcarsko. Jinak je léto ve znamení mnoha akcí, které jsem navštívila a ještě se chystám navštívit, a to především takových, jež se konají v obcích u nás na Třinecku. Herbert Pavera, TOP 09, 59 let, Bolatice: Moje dovolená byla jen velmi krátká a spíš symbolická návštěva rodiny v Německu. A protože se nám narodil první vnouček, tak se snažíme s manželkou trávit chvíle s rodinou a pomoci mladým. Dále trávím čas spíš v našem kraji a nevynechal jsem ani některé festivaly na Opavsku. Ludmila Bubeníková, Starostové, 62 let, Velká Polom: Chvilkami jsem hlídala vnuky a věnovala se rodině. A hlavně jsem dohlížela na dokončovací práce naší nové návsi kouzelné dílo uprostřed obce stojí za to se podívat! Takže na festivaly nebyl čas ani nálada, navíc v těch vedrech bych je asi nepřežila. Alexander Király, Realisté, 38 let, Ostrava: Dovolenou jsem trávil poznávacím výletem v zámoří a po návratu se už věnuji pracovním povinnostem. Volného času moc nezbývá, ale když to jen trošku jde, sednu na motorku nebo na kolo a výletuji po našem kraji. Z festivalů jsem stihl COAL Open Air Festival a Colours of Ostrava. Lubomír Volný, SPD, 44 let, Ostrava: Léto jsem prožil s přáteli Okamurovci v konvojích a na pochodech pro přímou demokracii a také s Tomiem Okamurou při jeho návštěvách v Moravskoslezském kraji. Stihli jsme i letní akce jako Vaňkáč Čelindž 2017, Novojíčínské hudební léto či slavnosti lapků z Drakova. Lukáš Černohorský, Piráti, 32 let, Ostrava: Relaxovat se mi zatím podařilo pouze přes prodloužený víkend v nejvyšších českých horách. Z festivalů jsem letos stihl navštívit Zlínský filmový festival, velmi zaplněné Coulours of Ostrava a chystám se navštívit festival Deskohraní v Novém Jičíně. Ivan Bartoš, Zelení, 60 let, Studénka: Zrovna jsem se vrátil z týdenní dovolené na Oravě. Dopřál jsem si dvojnásobný výstup na Babí horu (podruhé kvůli zapomenutým brýlím), jinak jsem si s rodinou užíval místní udržovanou a pro člověka i ostatní živáčky vlídnou krajinu. Radomír Klein, Svobodní, 50 let, Veselí u Oder: Už v květnu jsem byl s kamarády na 14 dnů na motorce v Pyrenejích, což byla nádherná cesta. Tím pádem o prázdninách už jsem byl „jen“ tady v našem regionu a věnoval se myslivosti a včelám. A jinak chodím pravidelně na Colours i proto, že je naše firma sponzoruje. ČTĚTE TAKÉ: VOLEBNÍ ON-LINE KRAJE: ČSSD jasný vítěz, komunisty přeskočilo ANO Pro zvětšení ankety na ni klikněte: K TÉMATU Ještě mají čas na změnu Krajský úřad kandidátní listiny, které musely být do včerejška odevzdány, nyní přezkoumá a vyzve politická uskupení k odstranění eventuálních závad. Politické strany, hnutí nebo jejich koalice je pak musejí odstranit nejpozději do 31. srpna.



Jak dopadly volby v roce 2013? Parlamentní volby v roce 2013 v Moravskoslezském kraji vyhrála ČSSD (26,38 % hlasů) před hnutím ANO (18,07 % hlasů). Na třetí pozici skončila KSČM (17,53 % hlasů). V Poslanecké sněmovně ČR zasedli také poslanci z Moravskoslezského kraje za Úsvit přímé demokracie T. Okamury (7,78 % hlasů), KDU-ČSL (7,24 % hlasů), TOP 09 (6,16 % hlasů) a ODS (5,45 % hlasů). K volebním urnám přišlo 55,48 % oprávněných voličů.



Pro srovnání - kandidátky všech stran pro volby 2013 najdete zde. První desítka jmen na kandidátkách jednotlivých stran a hnutí v Moravskoslezském kraji:



Pro srovnání - kandidátky všech stran pro volby 2013 najdete zde. První desítka jmen na kandidátkách jednotlivých stran a hnutí v Moravskoslezském kraji: ČSSD 1. Lubomír Zaorálek, 60 let, Ostrava, ministr zahraničních věcí 2. Tomáš Hanzel, 41 let, Karviná, primátor statutárního města Karviná 3. Jiří Vzientek, 39 let, Frýdek-Místek, krajský zastupitel 4. Dana Váhalová, 51 let, Starý Jičín, poslankyně Parlamentu ČR 5. Milan Čichoň, 42 let, Opava, vysokoškolský pedagog, advokát 6. Ladislav Velebný, 60 let, Dolní Moravice, poslanec Parlamentu ČR 7. Jana Feberová, 52 let, Havířov, primátorka statutárního města Havířov 8. Kateřina Chybidziurová, 41 let, Jablunkov, krajská zastupitelka 9. Jiří Juchelka, 39 let, Opava, archeolog 10. Robert Halamíček, 38 let, Frenštát pod Radhoštěm, vedoucí výroby ANO 1. Ivo Vondrák, 58 let, Velká Polom, hejtman Moravskoslezského kraje 2. Josef Hájek, 61 let, Orlová, poslanec parlamentu ČR 3. Aleš Juchelka, 41 let, Ostrava, jednatel společnosti 4. Pavel Juříček, 60 let, Opava, předseda představenstva a generální ředitel 5. Jiří Strýček, 58 let, Nový Jičín, ředitel exportní divize 6. Josef Bělica, 39 let, Havířov, náměstek primátorky statutárního města Havířov 7. Stanislav Fridrich, 60 let, Nižní Lhoty, podnikatel, sadař 8. Andrea Babišová, 45 let, Bohumín, zdravotní sestra 9. Zuzana Ožanová, 47 let, Ostrava, metodik dopravně správních činností 10. Michal Ratiborský, 35 let, Krnov, jednatel společnosti KSČM 1. Leo Luzar, 52 let, Ostrava, poslanec Parlamentu ČR 2. Daniel Pawlas, 41 let, Havířov, osoba samostatně výdělečně činná 3. Ivan Žárský, 42 let, Odry, učitel 4. Ladislav Sekanina, 65 let, Krnov, osoba samostatně výdělečně činná v oblasti obchodu 5. Alena Grosová, 52 let, Vítkov, učitelka 6. Eva Dostálová Mohylová, 33 let, Frýdek-Místek, učitelka 7. Milada Halíková, 67 let, Havířov, učitelka, poslankyně Parlamentu ČR 8. René Číp, 42 let, Ostrava, ekonom 9. Petr Havránek, 39 let, Studénka, manažer 10. Jiří Blahuta, 52 let, Pražmo, starosta obce Raškovice ODS 1. Zbyněk Stanjura, 53 let, Opava, poslanec Parlamentu ČR 2. Marie Manoušková, 59 let, Velká Polom, všeobecná praktická lékařka 3. Martin Sliwka, 47 let, Orlová, jednatel společnosti 4. Jakub Janda, 39 let, Frenštát pod Radhoštěm, reprezentant ve skocích na lyžích 5. Bohuslav Hamrozi, 59 let, Třinec, podnikatel, prezident Cechu topenářů a instalatérů ČR 6. Martina Nováková, 41let, Krnov, ředitelka neziskové organizace 7. Patrik Schramm, 43 let, Budišov nad Budišovkou, starosta města Budišov nad Budišovkou 8. Petr Thaisz, 51 let, Frýdlant nad Ostravicí, soukromý podnikatel 9. Jana Císařová, 38 let, Ostrava, specialistka marketingu 10. Petr Juras, 50 let, Karviná, ředitel školy KDU-ČSL 1. Pavla Golasowská, 53 let, Třinec, poslankyně Parlamentu ČR 2. Petr Kudela, 48 let, Ostrava, poslanec Parlamentu ČR a zástupce ředitele TV NOE 3. Michal Jedlička, 36 let, Opava, ředitel seniorcentra 4. Martin Čajánek, 48 let, Baška, místostarosta obce Baška 5. Dana Forišková, 61 let, Příbor, místostarostka Příbora a vysokoškolská pedagožka 6. Jan Stejskal, 47 let, Krnov, ekonom a správce synagogy 7. Jaromír Švasta, 26 let, Pržno, student 8. Bohuslav Niemiec, 35 let, Havířov, středoškolský učitel a radní města Havířova 9. Zbyněk Pražák, 62 let, Ostrava, náměstek primátora Ostravy a předseda Rady charity ostravsko-opavské 10. Jaroslav Perútka, 53 let, Nový Jičín, podnikatel TOP 09 1. Herbert Pavera, 59 let, Bolatice, starosta obce Bolatice 2. Michaela Roubíčková, 46 let, Vřesina, vysokoškolský pedagog 3. Pavel Tuleja, 46 let, Havířov, vysokoškolský pedagog 4. Adam Kratochvíl, 22 let, Ostrava, student 5. Tomáš Papuga, 50 let, Bolatice, lékař 6. Lukáš Volný, 42 let, Ostrava, lektor a supervizor v oblasti sociálních služeb 7. Tomáš Velička, 49 let, Bílovec, ředitel Poradny pro primární prevenci 8. Miroslav Mališ, 41 let, Ostravice, starosta obce Ostravice 9. Slavomír Bača, 44 let, Palkovice, agronom 10. Marcela Schullová, 54 let, Ostrava, středoškolská učitelka Starostové 1. Ludmila Bubeníková, 62 let, Velká Polom, starostka obce, ekonomka 2. Jan Lipner, 52 let, Horní Suchá, starosta 3. Helena Pešatová, 58 let, Frýdlant nad Ostravicí, starostka 4. Roman Macháček, 44 let, Ostrava, specialista IT, předseda sdružení BYTYOKD.CZ 5. Monika Czepczorová, 42 let, Bukovec, starostka 6. Bronislav Sedláček, 53 let, Bruntál, primář chir. odd., náměstek pro léčebnou péči 7. Pavel Buzek, 51 let, Dolní Lutyně, starosta, učitel 8. Antonín Janýška, 63 let, Samotíšky, ředitel zařízení Marianum Opava /soc. služby/ 9. Alena Krušinová, 58 let, Krnov, zastupitelka města 10. Petr Jančík, 57 let, Ostrava, vedoucí katedry VŠB- TU, VŠ pedagog Realisté 1. Alexander Király, 38 let, Ostrava, proděkan Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO, advokát 2. Igor Petrov, 58 let, Nýdek, podnikatel a komunální politik 3. Libor Hřivnáč, 57 let, Holasovice, galerista a místostarosta Holasovic 4. Petra Míčková, 40 let, Bruntál, lékařka 5. Petr Klega, 42 let, Ostrava, kynolog záchranář IZS 6. Marek Podzemný, 48 let, Havířov, výrobní ředitel 7. Pavlína Čecháková, 42 let, Frýdlant nad Ostravicí, finanční ředitelka 8. Alfréd Šrámek 40 advokát Ostrava 9. Radek Byrtus 36 projektant Jablůnkov 10. Jana Barvíková 60 advokátka Ostrava SPD (Okamurovci) 1. Lubomír Volný, 44 let, Ostrava, krajský zastupitel a učitel. 2. Marian Bojko, 54 let, Karviná, Báňský záchranář 3. Ivana Nevludová, 40 let, Opava, účetní 4. Václav Kubín, 44 let, Ostrava, živnostník 5. Irena Bláhová, 57 let , Ostrava, Specialistka MTZ 6. Jiří Strnad, 58 let, Krnov, strojař 7. Igor Čech, 54 let, Frýdek Místek, úředník 8. Jiří Jankot, 48 let, Nový Jičín, Jednatel společnosti 9. Zdeněk Nevlud, 45 let, Opava, Živnostník 10. Tomáš Raždík, 35 let, Ostrava, živnostník Piráti 1. Lukáš Černohorský, 32 let, Ostrava, Projektový manažer 2. Ondřej Polanský, 33 let, Ostrava, Programátor 3. Jiří Demel, 59 let, Příbor, IT manažer 4. Andrea Hoffmanová, 34 let, Ostrava, VŠ pedagožka 5. Rostislav Řeha, 44 let, Ostrava, Analytik 6. Pavel Kořízek, 45 let, Opava, IT specialista 7. Hana Brňáková, 45 let, Opava, Ředitelka NO, zastupitelka Opavy 8. Barbora Vojkovská, 31 let, Ostrava, Marketing manažer 9. Jan Nezhyba, 40 let, Havířov, Poradce NNO 10. Michal Gill, 30 let, Karviná, OSVČ, administrativní pracovník Zelení 1. Ivan Bartoš, 60 let, Studénka, krajinný expert, projektant 2. Hana Pietrová, 28 let, Český Těšín, pracovnice s dětmi a mládeží, knihovna Třinec 3. Ondřej Syrovátka, 38 let, Nový Jičín, místostarosta města Nový Jičín, průvodce CK 4. Michael Cestr, 28 let, Krnov, skautský vedoucí, projektový manažer v oblasti vzdělávání a rozvoje podnikání 5. Eva Tenzin, 32 let, Ostrava, lektorka na Ostravské univerzitě 6. Josef Hanibal, 41 let, Havířov, učitel na základní škole, cestovatel, průvodce 7. Dalibor Halátek, 36 let, Opava, náměstek primátora Opavy 8. Zuzana Pučoková, 33 let, Havířov, technolog v potravinářství, provozovatelka rodinného centra 9. Tomáš Drobík, 37 let, Rychvald, vysokoškolský pedagog 10. René Šmotek, 45 let, Ostrava, herec Svobodní 1. Radomír Klein, 50 let, Veselí u Oder, ředitel soukromé společnosti 2. Jiří Zapletal, 36 let, Ostrava, jednatel společnosti, administrátor zadávacích řízení 3. Vítězslav Stanovský, 45 let, Krnov, IT manager 4. Petr Veselý, 44 let, Brušperk, logistik 5. Veronika Tomášová, 36 let, Vratimov, historička 6. Jiří Filip, 36 let, Frýdek-Místek, vychovatel – dětský domov 7. Jana Vidláková, 38 let, Klimkovice, senior manažer zadávacích řízení 8. Lenka Stanovská, 46 let, Krnov, primář OKB 9. Martina Veselá, 43 let, Ostrava, referent – účetní 10. Jan Fryčka, 30 let, Těškovice, OSVČ – genealog ČTĚTE TAKÉ: Jsem patriot, i proto jsem zůstal, říká lékař, který vystudoval zdejší „medinu“

