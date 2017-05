Kariérní řád. Sousloví ve školství hojně skloňované

Začínající učitel tvoří legislativu, učí se nové metody výuky, realizuje evropské projekty, stará se o inkudované žáky… Zbývá mu vůbec ještě čas na výuku? Jsou ve školství mladí učitelé spokojení?

Být učitelem je práce, která je krásná a dokáže člověka naplnit.

„Po této stránce je učitel, pokud má svou práci rád a je si jistý, že ji chce dělat, jistě spokojený. Horší je, že o tuto práci není takový zájem ze strany studentů vysokých škol, jak by měl být. Vedle stále se snižující společenské prestiže s tím jistě souvisí i nedostačující finanční ohodnocení. Posouvá se i těžiště práce učitele. Samotná výuka je dnes vytlačována činnostmi, které by učitelé dělat neměli," říká Antonín Balnar, který působí ve školství sedmnáct let.

Nasazení, vzdělání neodpovídá platovému ohodnocení začínajících učitelů…

„Určitě ne. Dvacet let posloucháme, že prioritou každé vlády bude vzdělávání. Že průměrný plat učitele v zemích OECD je 130 procent průměrného platu. U nás by to tedy mělo být asi 37 tisíc korun měsíčně. Ve skutečnosti jsme někde mírně nad 100 procenty. Nástupní plat je dokonce jen 22 tisíc korun hrubého. Tím se naše společnost pyšnit nemůže. Do škol tak nastupují v lepším případě jen srdcaři," vypočítává Antonín Balnar.

Co vlastně dnes obnáší práce začínajícího učitele?

„Na učitele jsou kladeny takové nároky, o kterých veřejnost vůbec neví. Na rozdíl od situace před patnácti lety musí sami vytvářet de facto legislativu, podle které se učí (školní vzdělávací programy), když opustí vysokou školu nejsou kompetentní být členy maturitních komisí a musí se dále školit, což by mohlo být obsaženo ve vysokoškolském studiu. Za chodu se učí nové metody a formy výuky. Realizují evropské projekty. Nebo se musí ve třídách nově starat o inkludované žáky, kterým se často věnují na úkor žáků ostatních. Přitom zde existují specializované školy s odborníky na speciální pedagogiku atd. Na mnoho z toho pedagogické fakulty budoucí učitele nepřipravují vůbec, nebo jen ryze formálně. Akreditační systém není pružný a učitelé vysokých škol vzhledem k neustálým změnám nedokážou držet krok s vývojem, což je zcela pochopitelné. Od roku 2004 se školský zákon novelizoval pětačtyřicetkrát! Respektive jednačtyřicetkrát, čtyři novelizace teprve začnou platit…" usmívá se čtyřicetiletý pedagog.

Velký je i tlak společnosti, rodičů… Prestiž povolání učitele (i proto?) velmi upadá.

„Chodit v mládí do školy a rozumět pedagogice 21. století je obrovský rozdíl. Mladý učitel tak nejen musí zvládnout třicet dětí, které musí motivovat, naučit a být jim vzorem, ale poté se často musí navíc obhajovat, pokud je žák neúspěšný. Může to být jeho vina, ale… Málo který rodič dokáže vinu hledat jinde. Třeba i u sebe, ve svém čase a svých prioritách," dodává Antonín Balnar.

Co si tedy od kariérního řádu ve školství slibujete? Jaký to může mít na vás dopad?

„Trochu se bojím, že to nepomůže situaci změnit. Rozhodně ne hned a zásadně. Pokud bychom učitelům zvýšili plat tak, aby skutečně kvalitní studenti šli na pedagogické obory a pak do škol, pomohlo by to více. Je dobré školit se, sledovat nové trendy, rozumět nejmodernějším poznatkům ve svém oboru. Lepší je ty trendy spoluvytvářet, strhnout své okolí a školit ostatní. Pro to ale musíte mít čas a prostor. Aby pak učitel vlastně ještě věděl, co by měla být páteřní činnost jeho profese. Aby na ní měl čas, chuť a energii. Jsme však optimisté a české školství má kvalitní lidi. Jen jim dejme prostor a důvěru pracovat podle jejich vědomí, svědomí a srdce. Čím jsou tvořeny školy? Jednoznačně lidmi, tak do nich investujme. Oni to pak předají budoucím lékařům, vědcům, strojařům a řemeslníkům," dodal na závěr Antonín Balnar.