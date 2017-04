Kdo nemá platnou jízdenku, ať si vystoupí. Cože?!

Od dubna se na problémových linkách městské hromadné dopravy vyskytují takzvaní asistenti přepravy. Mají za úkol dbát na bezpečnost, nepustit do vozidla osoby bez platné jízdenky, se zápachem a pod vlivem alkoholu, nebo je na příští zastávce „vysadit".

Asistenti přepravy se prozatím pohybují ve tříčlenných skupinách a v doprovodu dvou strážníků městské policie. V tomto složení na zastávce Hotel Bělský les nastupujeme do linky č. 48 – jedné z těch problémovějších.

V autobuse je poměrně plno. „Kdo nemá platnou jízdenku, ať si vystoupí,“ říká při nástupu tradiční formulku jeden z asistentů. „Cožeeee?“ nemůže uvěřit svým uším jedna z cestujících a obratem tlačí kočárek ze dveří. Dál nepojede.

O dvě zastávky dál vystupujeme u Hotelového domu Hlubina, kde čekáme na příští spoj linky 48. Tady to prý bývá extrém. „Většinou je zastávka plná, ale nastoupí jen málokdo,“ popisuje asistent obvyklou situaci. Zda k této situaci dochází i tentokrát, nevnímám. V přijíždějícím autobuse vyhlížím ženu s kočárkem. „Pojede příštím busem?“ ptáme navzájem už dlouho předtím. Je tam!

UŽ ZASE VY?

„Kdo nemá platnou jízdenku, ať si vystoupí,“ slyší opět cestující. „Už zaseee?“ kroutí hlavou stará známá. Proto se jí ptám, zda pořád ještě nemá jízdenku. „Ne. Vlastně jó, mám,“ odpovídá a rychle se přehrabuje v tašce. „Vylekali jste mě, úplně jsem na ni zapomněla,“ přesvědčuje nás. Lístek skutečně našla. „Tak, až teď je to správně,“ reaguje asistent poté, co lístek vloží do označovače a ozve se typický chrčivý zvuk. Nemůžu se ubránit dojmu, že paní se hlavou honí nejčernější myšlenky, jak se dostane zpátky. Respektive nakolikrát. Tuším, že další lístek už nemá.

Kuriózních situací na přibližně hodinové okružní trase mezi kostelem v Hrabůvce a hotelem v Bělském lese zažíváme víc. Třeba dalšímu z romských občanů projde u kontrolora až třetí vytažený lístek. Ty předešlé má cvaknuté. Už třikrát!

„To je v pořádku, jen ať to hlídají. Tady je plno takových,“ reaguje na nástup asistentů při jedné z dalších jízd starší pán. Na závěr se trojice mužů ptám, jaká čísla za tu hodinu jízdy máme. „Celkem nenastoupilo dvacet lidí a 18 jsme jich z autobusů vyloučili. Nejvíce u Hlubiňáku, tam se při našem nástupu vyloučili v podstatě sami,“ říká s úsměvem vedoucí tříčlenné skupiny.

„Diskriminace, rasismus,“ křičí černí pasažéři. Přibývá kuriozit

Projekt začal zkušebně fungovat teprve před necelým měsícem na autobusových linkách 33 a 48. Za tu dobu dopravní podnik i město získaly nespočet kladných reakcí od cestujících. Objevují se ale i případy, kdy někteří Romové tento krok označují za rasismus a diskriminaci.

„Není vinou města ani dopravního podniku, že se většina černých pasažérů rekrutuje z romské menšiny. Kategoricky odmítám nařčení z diskriminace a rasismu. Ty, kteří mě, potažmo dopravce z tohoto přístupu obviňují, vyzývám, aby si namísto vymýšlení zcela zavádějících tvrzení raději koupili platné jízdenky,“ řekl radní pro dopravu Lukáš Semerák. Zavedení přepravních asistentů je totiž jeho osobní iniciativou.

Ačkoliv zkušební provoz funguje relativně krátce, komických situací už vzniklo dostatek. „Například linka 33 teď z Přednádraží jezdí až na Sad Boženy Němcové v podstatě prázdná, z další linky zase lidé utíkají na tramvaj. A minulý týden jsem byl v telefonátu rodinou z Mariánských Hor nařčen, že neumožňujeme přepravu romských dětí do školy, které byly zvyklé cestovat bez platné jízdenky,“ jmenoval Semerák některé úsměvné situace.

I proto bude další linkou, na které se přepravní asistenti objeví, tramvaj č. 11. Nejhoršími místy jsou totiž podle Semeráka Přednádraží, Sad Boženy Němcové, Střelnice, Holvekova, Hotelový dům Hlubina a někdy i Mírové náměstí. Asistentů je dnes šest, cílový stav bude padesát, aby bylo možné pokrýt brzy všechny problémové lokality. „Neustoupíme,“ vzkazuje radní. Za první tři týdny podle informací DPO do vozidel na popud asistentů nenastoupilo 1742 lidí a dalších 601 bylo z MHD vyloučeno, z toho 594 kvůli jízdě načerno.