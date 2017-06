Když vaří mistři aneb Ostrava plná chuti nadchla i Zdeňka Pohlreicha

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Hmyzí, brutální papriková i další show, největší kulinářské hvězdy v akci, tradiční i nezvyklé pochoutky. To vše nabídl první ostravský ročník Garden Food Festivalu, který se o víkendu konal v Dolní oblasti Vítkovice.

Hlavními tvářemi akce se staly Zdeněk Pohlreich, Markéta Hrubešová, Kamila „Kamu“ Rundusová či ostravská michelinská hvězda Radek Kašpárek.

K vidění a také zakoupení byla řada jídel. S klasickými penězi ale návštěvníci neuspěli. Na Garden Food Festivalu se totiž neplatilo běžnou měnou. Zájemci si u festivalových směnáren museli vyměnit koruny za grešle v poměru pětadvacet ku jedné.

„Mě se to líbí, je to dobrý fór,“ řekl v neděli Pavel Kubný, který se nejvíce těšil na papričkovou show. „Jsem milovník paprik. Pěstuju doma hned několik pořádně pálivých odrůd. Kdysi mě kamarádi štenkrovali, abych jim na dochucení guláše přinesl do hospody špetku pálivé papriky. Tak jsem to udělal. Já jim říkal: Chlapi, opatrně s tím! Oni si to ale do jídla nasypali jako pepř. Ani jeden z nich guláš nedojedl,“ vzpomínal s úsměvem.

Na festivalu bylo možno okusit nejrůznější jídla a pochoutky. Ve stáncích nabídly své delikatesy desítky restaurací. Na akci dovezly své produkty i regionální výrobci. Organizátoři po oba dny připravili i zajímavý doprovodný program zaměřený na celé rodiny.

Dětem pořadatelé připravili speciální zónu, o kterou se z velké části staral Svět techniky. Zájemci mohli zavítat i do stanu organizace Celé Česko čte dětem, kde kuchařské i jiné osobnosti četly knihy dětem.

PŘEBYTKY POTŘEBNÝMNa festivalu této úrovně se tradičně navaří spousta jídla, které je prakticky nemožné sníst. Vědomi si toho byli i organizátoři Garden Food Festivalu, kteří navázali spolupráci s Armádou spásy. Její zástupci si v neděli v podvečer převzali přebytky jídla.



„Jsme nesmírně vděčni za jakoukoliv pomoc, byť jde o jednorázovou akci. Jídlo rádi předáme lidem, kteří jsou bez domova. Těm pravidelně poskytujeme pouze polévku, takže to bude pro ně příjemné zpestření,“ řekl ředitel Centra sociálních služeb Armády spásy Henk van Hattem.

Strašidelná atmosféra nadchla Zdeňka Pohlreicha

Doslova na roztrhání byl v neděli Zdeněk Pohlreich, hvězda prvního ostravského ročníku Garden Food Festivalu, který se o víkendu konal v Dolní oblasti Vítkovice. Lidé se s ním fotili, známý šéfkuchař si to užíval i na podiu v industriálním prostředí.

Vařil jste někdy v podobných prostorách?

Nikdy. Je to úchvatné, skvělé. Má to takovou zvláštní, až strašidelnou atmosféru.

Co vy a Ostrava?

Za mladých časů jsem do Ostravy jezdíval. Teď jsem tu relativně dlouho nebyl. Přeji Ostravě to nejlepší. Myslím, že to tady nemáte jednoduchý.

Nelze přehlédnout, že jste shodil nějaké to kilo. Dieta?

Nevím, jestli je to dieta. Spíše úprava takových těch věcí, kterýma žijeme všichni každý den.

Pomalu začíná platit, co Čech tu kuchař. Jak jsme na tom jako kuchaři?

Takhle jednoduše se to nedá říct. Je to něco, co se vyvíjí v čase. Myslím, že nám všem strašně prospěje, když si uvědomíme, že jsou vedle nás i jiné země. K tomu, aby se to zlepšilo, je klíčové nebát se přijmout zahraniční vlivy. To je hlavní. Zlepšuje se to ale strašně rychle, a to je dobře.