Kliky, plazení aneb pomalý návrat branné výchovy?

Rozebrat a složit zbraň, postavit ze špejlí provizorní most, který unese závaží, zorientovat se na mapě, vyřešit „voňavý" rébus po vzoru Komisaře Rexe, ale také dřepy, kliky, plazení, přeskok… To jsou jen některé disciplíny, které dnes plnili a ještě zítra budou plnit tři stovky žáků základních a studentů středních škol.

Ve dnech 3. a 4. kvetna se v Dolní oblasti Vítkovic koná oblastní kolo branně-historicko-vědomostní soutěže, kterou pořádá Krajské vojenské velitelství Ostrava na počest parašutistů vysazovaných na území Protektorátu Čechy a Morava během 2. světové války a na počest válečného veterána generálmajora Mikuláše Končického.

„Docela jim to jde, jsou zapálení,“ řekl J. Grygar z Pěší roty aktivní zálohy pplk. Josefa Otiska při Krajském vojenském velitelství v Ostravě, zatímco spolužáci ze 2. B Slezského gymnázia v Opavě na překážkové dráze povzbuzovali svého kamaráda.

„Chceme probudit v dětech vlastenectví, aby si uvědomili, že tato země má nespočet hrdinů, kteří neváhali nasadit své životy během války za svobodu své vlasti,“ uvedl tiskový mluvčí Krajského vojenského velitelství Ostrava Martin Ogořalek.

O znovuzavedení branné výchovy do výuky na základních i středních školách usiluje ministr obrany Martin Stopnický. Podle něj je branná výchova mnohem důležitější než povinná maturita z matematiky pro kadeřnice. Žáci a studenti by se měli naučit například první pomoc, ochránit sebe sama, součástí výuky by podle ministra bylo být i několik cvičných střeleb.