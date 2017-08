Klimkovický tunel uzavřeli až večer. Nezpůsobilo větší problémy

Dálniční tunel v Klimkovicích včera prošel každoroční plánovanou odstávkou. Ta ale byla oproti původnímu harmonogramu o čtyři hodiny kratší, a dopravu tak výrazně neovlivnila. Podle starosty je stále co zlepšovat. Vhodnější termín je podle něj jaro.

Obavy obyvatel Klimkovic z uzavření tunelu na dálnici D1 kvůli servisním pracím se naštěstí nenaplnily. Hlavní objízdná trasa vedoucí přes Klimkovice sice přinesla komplikace, problémy však nebyly tak velké jako v minulých letech. Pomohlo tomu i časové posunutí, ke kterému nakonec Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přistoupilo.

Původně měl být tunel uzavřen od nedělních šestnácti hodin. ŘSD ale později upřesnilo, že s dopravní uzavírkou se začne až ve 20 hodin, samotné servisní práce byly zahájeny o hodinu později. Omezení skončilo v pondělí kolem třetí hodiny ranní.

Na provoz na objízdných trasách dohlíželi policisté. Žádné mimořádné situace řešit nemuseli. Deníku to řekl Richard Palát z ostravské policie. „Zhruba do třiadvacáté hodiny byl zvýšený provoz. Poté se situace zklidnila. Policisté vše monitorovali a dohlíželi na to, aby nedocházelo k porušování předpisů,“ uvedl Palát.

Oproti předchozím letům přinesla uzavírka tunelu menší problémy. Potvrdil to starosta Klimkovic Zdeněk Husťák.

„Ukázalo se, že když je vůle, tak všechno jde, a že tedy dopravní kalamity z minulých let byly zbytečné. Tím, že se uzávěra tunelu přesunula až na večerní a noční hodiny, město nápor aut s nasazením policie i městských strážníků zvládlo bez větších potíží. Navíc tentokrát jsme se s policisty domlouvali skutečně předem, takže byli připraveni, příslušníci řídili provoz dle potřeby,“ uvedl pro Deník Husťák, podle kterého je prostor i pro další zlepšení.

„Jsme přesvědčeni, že jarní termín a spíše sobota by byly pro plánovanou uzávěru tunelu vhodnější. Nepovažujeme za šťastné odkládání uzavření tunelu vždy až na konec léta. Navíc jsme přesvědčeni, že by ŘSD mělo o termínu plánovaného uzavření tunelu informovat s větším předstihem nejen město Klimkovice, ale také například kraj, město Ostravu a samozřejmě média, aby ta mohla rozšířit zprávu veřejnosti," uzavřel starosta.