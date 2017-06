Kniha nebo procházka? Ne, raději youtube

Přijít ze školy, zapnout počítač a sledovat videa na youtube. Takto vypadá odpoledne nejednoho teenagera.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

O tom, že youtube, tedy portál, kde se shromažďují nejrůznější videa z celého světa, patří k těm nejsledovanějším, není pochyb.

S fenoménem se zrodili i tzv. youtubeři, tedy ti, kteří svá videa natáčejí a umísťují do veřejného prostoru, ale také sledují videa ostatních. Pod tajemnými jmény tak denně dětský pokojík pomocí monitoru „navštěvují" Baxtrix, FattyPillowTV, CaseyNeistat, Survival Lilly, Lord Koblih a spousta dalších.

„Každý den sleduji, co mí oblíbení youtubeři nového natočili. Zajímá mě, co dělají, jak žijí, co a jak komentují," říká čtrnáctiletý Vojta z Ostravy, který na portálu YouTube vystupuje pod jménem Vojta Apollo.

„Sám jsem si založil vlastní kanál, chtěl jsem o sobě dát vědět, co mě baví, co dělám. Začínal jsem natáčením jednoduchých skladeb na klavír. Pak mě zaujala tzv. Primitive technology (primitivní technologie) a po vzoru jednoho Australana, podle jeho videí, si stavím na zahradě primitivním způsobem dřevěný domek. Průběh své stavby také natáčím, doplňuji hudbou a zveřejňuji na svém kanálu. Těší mě, když dostanu like (palec nahoru, že se video líbí) nebo mi přibude odběratel," vypráví Vojta Apollo.

KOMENTOVANÉ HRANÍ A POUČNÁ VIDEA

Nejvíce ho ale baví sledovat komentované hraní nejrůznějších her fotbalu, hokeje, příběhy. Sám už hry ani nehraje.

„Našel jsem si i poučná videa, zajímavosti ze světa přírody, vědy, historie, koukám třeba na retro reklamy, vaření, různé testy přístrojů nebo jak chutná to či ono jídlo," dodává Vojta.

Tak jako všechno, má i youtube své stinné stránky. Pochopitelně veřejným prostorem proudí i spousta odpadní tvorby. Dívat se na to, jak se někdo koupe ve vaně plné nutely, ukazuje světu svůj holý zadek nebo peče gumovou panenku v troubě, pak na ní roztluče třicet vajec, je více než zvrhlé. I pro teenagery. Ale proč se nepodívat, že?

A tak asi největším problémem je čas, který děti u počítače tráví. Jsou to hodiny často spojené s konzumací jídla, o kterém ani nevědí, že ho jedí. Přichází také zhoršení zraku, roztěkanost, nesoustředěnost. „Zaměstnává" je to natolik, že jdou stranou i školní povinnosti. Žijí rychle. Číst knížky je zdlouhavé, sledování televize je upozaděno, někteří se na televizi nedívají už vůbec. A tak nezbývá než rozumná rodičovská regulace.

Ale pozor. Youtube nesledují jen děti školou povinné a nelze jej hned zatracovat. Pamětníci si chválí dostupnost starých československých filmů, pohádek. „Podle youtubu jsem se až v pokročilém věku naučila velmi zručně naporcovat kuře," říká třicetiletá Kateřina z Opavy. A ze svého okolí zná i starší, kteří na „jůtubíčku" ulítávají