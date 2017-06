Kola pro děti z SOS dětských vesniček

Od dubna do současných dní trvala jarní, v pořadí již devátá mise Kola pro Afriku v Gambii. V dubnu bylo v Ostravě naloženo 600 darovaných a opravených kol a 100 banánových krabic s náhradními díly. Ty se mohly vydat na téměř měsíc dlouhou cestu.

Děti z Gambie. Ke kolu dostaly i reflexní vestu.Foto: Archiv Kola pro Afriku

Před příjezdem kol do Gambie bylo vybráno dalších šest škol, které se do projektu nově zapojily. V malé západoafrické zemi tak na českých kolech děti jezdí již do 64 škol zapojených do projektu. Nově bylo do vybraných škol rozděleno i 200 reflexních vest, školním mechanikům byly předány kufry s cyklonářadím a byli náležitě proškoleni.

Společnost Kola pro Afriku letos slaví své páté výročí. Za dobu svého působení již zprostředkovala darování více jak šesti tisíc kol od českých dárců dětem v Gambii. Ke svému výročí se rozhodla darovat kola i potřebným dětem u nás. Prvním obdarovaným byl na jaře týraný chlapec z Frýdku-Místku.

„V té době se již rýsovala větší spolupráce s SOS dětskými vesničkami a Dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek-Místek. Dohromady jsme připravili takzvané balíčky radosti pro české děti z jedenácti projektů SOS dětských vesniček. Rozdáno bude padesát kol. ADRA pak k balíčku přidává aktovky, bloky a na léto také repelenty," uvedla koordinátorka Kol pro Afriku Radka Filipíková.

„Pomáhat lidem v nouzi není povinnost, ale je volbou člověka. Věříme, že je zároveň přirozeností, je součástí jeho dobrého já. S tímto se v projektu Kola pro Afriku setkáváme od prvních kroků," řekl ředitel společnosti Roman Posolda.