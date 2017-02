Kolaps tramvajové dopravy v Ostravě způsobila technická závada

Omezení tramvajové dopravy v Ostravě ve čtvrtek odpoledne způsobila podle vyjádření dopravního podniku (DPO) technická závada.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Kucej

"K technické závadě na voze tramvajové linky č. 4 na zastávce Náměstí Republiky ve směru do Poruby. Z tohoto důvodu byl v době od 14:40 do cca 15:25 hod zastaven tramvajový provoz z centra města směrem do Mariánských Hor," vysvětluje DPO na svém webu.

Spoje linek č. 4, 8, 9, 11, 12 jely odklonem přes zastávku Mírové náměstí a v úseku centrum – Nová Ves vodárna byla zavedena náhradní autobusová doprava.

Zhruba o půl čtvrté odpoledne byl provoz tramvají znovu obnoven.

"Tramvajová trať v úseku Náměstí Republiky – Mariánské náměstí je opět průjezdná v obou směrech a tramvajové linky jedou po svých obvyklých trasách, avšak v následujících hodinách může docházet k nepravidelnostem v tramvajovém provozu. Všem cestujícím se omlouváme za způsobené obtíže při cestování," uvedl DPO na závěr oficiálního vyjádření.