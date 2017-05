Končí jeden z prvních „sekáčů" v Ostravě

/FOTOGALERIE/ Nakupování v second handu je fenomén. Lze v nich nakoupit oblečení za dobré ceny. A když máte štěstí, pořídíte i luxusní kousky…

Majitelka second handu u Černé louky Hana Králová v červenci obchod zavře.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

V 90. letech minulého století vznikaly obchody s oblečením z „druhé ruky" jako houby po dešti. Ale jen některé mohou oslavit pětadvacáté narozeniny. Jako ten u Černé louky v Ostravě majitelky Hany Králové. Má to ale vadu na kráse. Letošní narozeniny jsou ty poslední…

„Začínala jsem v Nové Vsi, kde jsme si postavili malý domek. Obchod jsme tam měli asi čtyři roky, ale pak přišla velká voda a dům nám zatopila. Prodali jsme jej. Můj muž objevil, že se nabízí dobré místo pro prodejnu v Ostravě u Černé louky. Ve Vojanově ulici jsem tedy začínala znovu. Snažila jsem se přilákat lidi, být příjemná, věci lidem doporučovat. Zákazníci byli vděční, když jsem jim poradila, zda jim to sluší či sedí. Také proto se ke mně vraceli," říká Hana Králová.

Postupem času už takový zájem o obnošené oblečení nebyl, vznikaly další a další second handy, tvrdá konkurence. Pak přišel letošní rok. „Náš dodavatel zboží, které pochází z Německa, nám oznámil, že končí. Hledala jsem za něj náhradu, ale zboží už je předražené. Musela bych zvednout ceny. A to už si pak zákazníci raději koupí oblečení ve značkovém obchodě ve slevách. A nové," vysvětluje.

Její „nové" zboží v pondělí nakoupíte za 80 korun. Ceny se až do pátku postupně snižují a končí na částce deset korun za kus. „Vše vyprodám a navěsím nové oblečení. Neumím si představit, že bych se na halenky a sukně dívala třeba měsíc, jako to dělají jinde…," svěřuje se Hana Králová, zatímco v jejím obchodě není aktuálně k hnutí. „Některé zákaznice ze strachu, že by jim unikl nějaký povedený kousek, chodí v pondělky. Největší nátřesk je v úterý, kdy prodáváme kousky za čtyřicet korun," vysvětluje.

Tytam jsou doby, kdy se lidé za nákup v second handu styděli. Spíše naopak. Do second handu se naučili chodit i muži. „Vybírají si kalhoty, jeden zákazník sem dochází výhradě za cyklistickým oblečením," říká majitelka.

Stejný osud, tedy uzavření prodejny a ze stejného důvodu, už stihl letos v dubnu i manžela paní Králové, který provozoval second hand v Milíčově ulici u Husova sadu v centru Ostravy.

„Dnešní second handy chtějí na prodeji rychle zbohatnout, zboží je drahé. Nedávno jsem si u konkurence prohlížela kabelku za 260 korun, která měla vzadu docela viditelnou vadu. Já bych ji ve svém obchodě neprodala ani za 40 korun…," popisuje paní Hana.

Posledního července obchod se zbožím z druhé ruky na Černé louce skončí. „Svým stálým vesměs zákaznicím budu jako poslední nabízet papírové kapesníky," usmívá se majitelka, která s nimi za pětadvacet let provozování obchodu prožívala jejich svatby, narození dětí, rozchody… Její obchod se stal místem setkávání, klábosení nebo vyměňování si kuchařských receptů. Taková druhá rodina…