Konec strachu a špíny! Frýdlantské mosty se v létě zvelebí a zazelenají

/FOTOGALERIE/ Ačkoliv se v horizontu dvou až pěti let stále počítá s uzavřením podchodu a vytvořením kruhového objezdu nad ním pro zefektivnění dopravy, dočkají se cestující už letos v létě tolik žádané změny.

Stejný vzorek, jaký bude vložen do kolejiště na Frýdlantských mostech a následně i na dalších místech v Ostravě, prezentovala plzeňská společnost Brens Europe na Czech Raildays 2017.Foto: Deník / Sonnek Pavel

Graffiti na každém rohu, oprýskaná omítka, rozbitá dlažba, kaluže, zápach, slabá světla. K tomu za jízdy v kopci „hřmící“ tramvaje. Každý Ostravan by na první dobrou uhodl, že řeč je o Frýdlantských mostech v centru města. Tento nelichotivý popis jednoho z nejfrekventovanějších dopravních uzlů se ale brzy změní.

Po letošních prázdninách by měly být mosty jako nové. Už v uplynulých dnech začala Moravská Ostrava a Přívoz s prvotními nátěry a další práce na ně brzy navážou. V průběhu letních prázdnin a měsíce září budou podchody vysokotlakově vyčištěny vodou od graffiti a špíny, vymění se dlažba v podchodech i osvětlení z roku 1981, nová kanalizace zabrání tvorbě kaluží a estetizace se dočkají také nástupiště.

„Není na co čekat, je to ostuda. Záměr nového náměstí Republiky je stále v běhu, ale mosty nesmí dopadnout jako Černá louka. S ní měli všichni tak dlouho smělé plány, až jim před očima úplně zašla. A toto nejsou práce za desítky milionů,“ nechal se slyšet ostravský radní pro dopravu Lukáš Semerák, který humanizaci lokality inicioval.

„Před měsícem jsem se už opravdu hodně naštval,“ reagoval radní na to, že zlidštění podchodu bylo dlouhé roky problematické proto, že jednotlivé části mostů vlastní řada majitelů (město, Moravská Ostrava, DPO, kraj, Ostravské komunikace, pozn. red.), kteří se do společného konání nehrnuli.

TRAMVAJOVÉ PÁSY

Pro Frýdlantské mosty, které budou od podzimu také lépe hlídané policejními kamerami, to nebude jediná změna k lepšímu. Během následujících dvou měsíců zmizí také nevzhledné kolejiště zasypané štěrkem mezi zastávkami Karolina a náměstí Republiky. Právě zde – kvůli největšímu sklonu trati a pohybu cestujících – hodlají dopravní podnik a město testovat takzvaný kolejový absorbér – zelené pásy vypadající jako pažit, avšak vyrobené z recyklovaných materiálů z automobilového průmyslu.

Za téměř 5,5 milionu korun je do kolejiště za plného provozu tramvají vloží plzeňská firma Brens Europe.

„Ze syntetického recyklátu bude absorbér v tramvajové dopravě použitý vůbec poprvé,“ řekl Deníku její jednatel Jan Eisenreich, podle něhož ale testy ukázaly, že by díky pásům, do kterých budou zasazeny také rostliny, mělo dojít k utlumení vibrací a hluku až o šest decibelů. „Je ale pravděpodobné, že v praxi to bude v Ostravě ještě více,“ předpokládá Eisenreich.

DALŠÍ LOKALITY

Tento téměř bezúdržbový systém je odolný vůči posypové soli, zadržuje vodu a pozvolným odpařováním přispívá k ochlazování kolejí, pohlcuje prach a v případě nehod či jiné potřeby po něm lze ojediněle jezdit i motorovými vozidly. „Oproti klasickým travnatým pásům má mnoho výhod, které teď otestujeme,“ řekl v očekávání Lukáš Semerák.

Pokud testování dopadne podle představ, má už město jasno v tom, kde pásy dále „nasadí“.

„Budou to dvě páteřní tramvajové trati. Jedna z Třebovic ke Slovanu v Porubě, druhá pak ve Výškovicích kolem kina Luna. V obou případech jsou kolem otevřeného kolejiště domy s okny přivrácenými k trati,“ vysvětlil Semerák volbu lokalit. Stejná technologie bude využita také v případě, že se v následujících letech tramvajová trať prodlouží na porubský sedmý a osmý obvod.