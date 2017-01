Korýtko: rekonstrukce schválena, pochybnosti zůstávají

/VIZUALIZACE/ Po sedmi letech se domov pro seniory v Ostravě-Zábřehu konečně dočká tolikrát odkládané rekonstrukce. Opravy ale nepřebijí to, co se děje uvnitř domova.

Rekonstrukce Domova pro seniory Korýtko v Ostravě-Zábřehu měla začít už v roce 2010. Dodnes se tak ale nestalo a loni zde navíc hospodařili s částkou o 9,6 milionu korun nižší. „Padá nám to tady na hlavu." Tak označují současný stav někteří zaměstnanci Korýtka. Rekonstrukce se ale stále odkládala, výběrové zřízení na projektanta se opakovaně prodlužovalo a jednou zcela zrušilo. Oficiálně kvůli řadě otázek uchazečů, podle jiných názorů ale hlavně proto, že na opravu zkrátka nebyly peníze.

Aktuální stav? Vedení města, které domov zřizuje, tento týden zhotovitele stavby konečně vybralo! „Modernizace by mohla začít už v březnu nebo dubnu," věří náměstek primátora Michal Mariánek.

POCHYBNOSTI

Zda tomu tak skutečně bude, je předmětem obav některých zainteresovaných. „Dokud nezačnou kopat, neuvěřím tomu," říkají v domově. Proč tolik pesimismu?

Stačí se podívat do nedávné minulosti. Jen lhůta pro podání nabídek byla čtyřikrát prodloužena o dva měsíce. A to třeba proto, že s vítězným uchazečem údajně vázla komunikace a množily se námitky neúspěšných uchazečů. „Naopak, spíše to byly obstrukce. Komunikovali jsme velice pružně, debata vázla ze strany magistrátu," oponuje Marián Jurga z kanceláře MS architektura a design, která podala nejlepší nabídku loni na podzim. Tentokrát už ne.

ŠKRTY

Výhercem řízení se tak stala společnost Beskydská stavební, která rekonstrukci přislíbila provést za necelých 70 milionů korun.

Ještě před pár dny přitom magistrát kalkuloval s částkou 90 milionů korun a v loňském roce, kdy ji chtěl rovněž uskutečnit, dokonce se 104 miliony korun. Částka byla upravena „podle aktuální situace a potřeby".

Pro Korýtko to ale nejsou jediné škrty. V loňském roce mu magistrát snížil neinvestiční příspěvek na provoz o 9,6 milionu korun, kterými se navýší rozpočtová rezerva města. „Domov v roce 2016 skutečně hospodařil s částkou o 9,6 milionu korun nižší," potvrdila mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská. „Od května 2014 je tu velký podstav a pomalu nám to tady padá na hlavu. Neuvěřitelné," kroutí zaměstnanci hlavou nad rozhodnutím.

POCHYBNÝ ŘEDITEL?

Ředitele Korýtka Marka Kyjovského se redakce Deníku opakovaně snažila zkontaktovat a zeptat, jak velký je to pro domov zásah a co na odkládanou rekonstrukci říká. Marně. „Pan ředitel není přítomen. Má jiné starosti a na rozhovor v médiích není vhodná doba," zněla vždy stejná odpověď Hany Šimečkové z podatelny, kam jsou hovory přesměrovány. Redakce Deníku navíc opakovaně nedostávala souhlas s nafocením vnitřních prostor! Důvody zná snad jen samotný ředitel Marek Kyjovský, jehož mlčení a nezájem s médii komunikovat situaci jenom zhoršovaly. A paradoxně dopomáhá k šířením nepotvrzených informací nebo pomluv, že domov připomíná spíše chobotnici a slouží k praní tzv. špinavých peněz. I to si dotázaní o domovu myslí.

„Vždyť je to celé k smíchu. Když se už něco opravuje, tak se vždy jedná o první místnost na patře a konec. Nebo čtvereček dlažby. Jsou to jen takové dílčí práce, aby to hlavně na papíře sedělo," uvedl zdroj, který si kvůli citlivosti tématu nepřál zveřejnit své jméno. V redakci ho máme k dispozici.

Domov spoří, kde se dá, a žádné větší práce a nákupy skutečně neprovádí, částečně i kvůli avizované rekonstrukci. Nejbližší měsíce ukážou, zda tentokrát už skutečně začne.

Nejmladší domov čekají dva roky oprav Rekonstrukce za snížených 70 milionů korun začne v prvním čtvrtletí tohoto roku. Nejmladší domov důchodců v Ostravě se dočká nástavby i přístavby, úpravy koupelen, zateplení střech a fasád, ale i vybudování dvou výtahů či zvýšení kapacity o 28 ubytovacích míst. Vzhledem k tomu, že má modernizace probíhat za plného provozu domova, potrvá dva roky. Hotova musí být za 90 týdnů, tedy do konce roku 2018. Objekt v Petruškově ulici byl vybudován v letech 1984 až 1986. Jeho součástí jsou dva ubytovací objekty, budovy B a C, které jsou propojeny budovou A, sloužící jako technické a provozní zázemí. (jir+čtk)