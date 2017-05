Koupaliště v Ostravě obsadili první návštěvníci

/FOTOGALERIE/ Mezinárodně začal letošní provoz na Letním koupališti Ostrava-Poruba, jemuž nikdo z místních stejně neříká jinak než Porubak. Američanky, které tady vzala jejich česká známá, do vody nešly, zdála se jim studená. Španělským studentům VŠB-TUO ale necelých 20 °C vůbec nevadilo. Dorazilo jich přes dvacet, byli také tou největší skupinou z přibližně 150 včerejších návštěvníků.

Karina Dráberová včera po práci nevyrazila domů do Zábřehu, nýbrž do Poruby. V odpolední dopravní špičce strávila v autě cestou z centra Ostravy pětačtyřicet minut … a hurá do vody v největším středoevropském přírodním koupališti!

„Byla jsem tady už v neděli, kdy letní koupaliště poprvé otevřelo. Vzala jsem i dcery od sousedky, které přijely z Kalifornie," líčila s tím, že Porubak má v lásce od dětství. Čechoameričankám Monice a Šárce Prokes se zde také líbilo. Nicméně, ačkoliv jsou z Laguna Beach u oceánu, zůstaly na břehu. Vodu hodnotily jako čistější než Atlantik…

„První den byl parádní, moc se mi líbilo, že nemusím hledat místo k zaparkování. Bylo jich dost a zdarma," pokračovala referentka z Ostravské univerzity, jež včera po pracovní době návštěvu letního koupaliště zopakovala. A nechala se slyšet, že ani dnešek nemíní vynechat.

Její známí prý prohlásili, že jsou málo crazy (čili šílení) na to, aby lezli do vody, která měla včera přibližně 19,6 stupně. „Nemám problém si tady vyrazit sama! Více než čtyři hodiny tady ale nevydržím, to se pak už nudím," tvrdila Dráberová, pro kterou jsou voda a plavání koníčkem.

Skutečnost, že neměla na Porubaku doprovod, jí ovšem poněkud vadila.

„Když jsem sama, nemohu plavat moc daleko. Chybí tady totiž boxy na odložení cennějších věcí, které tak musím nechávat na břehu. Pokud nás tu dorazí více, při jejich hlídání se střídáme," vysvětlila při loučení.

Vyrážela totiž na drink, který jí gratis přislíbil jako letošní první zákaznici provozovatel jednoho z občerstvení na koupališti.

To otevřelo jak představitelé provozující společnosti SAREZA avizovali s příchodem hezkého počasí o posledním květnovém víkendu. Hned první den zde zavítilo okolo 220 a druhý pak 150 návštěvníků.