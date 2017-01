Kraj rozhodl: Silnice se budou čistit také v zimě

Aby se lidem lépe dýchalo, budou zaměstnanci Správy silnic Moravskoslezského kraje čistit silnice II. a III. třídy nejenom před a po zimní sezoně, jak jim ukládá zákon, ale také v pravidelných šestitýdenních intervalech od poloviny května do září a nově i během zimy.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Pavel Sonnek

Čistit komunikace nařizuje zákon dvakrát ročně. Vedení Moravskoslezského kraje ale rozhodlo, že se v oblastech, které nejvíce trpí znečištěním ovzduší, bude uklízet častěji a také už v průběhu zimy.

Krajští radní totiž chtějí uvolnit další peníze na to, aby z cest zmizel inertní posypový materiál ihned, jakmile to počasí dovolí – pravděpodobně už v únoru a březnu. Tříděné kamenivo, písek nebo struska, kterým se silnice v zimě sypou, jsou totiž za teplejších klimatických podmínek bez sněhu významným zdrojem prašnosti.

„Velký podíl na znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji mají emise z automobilové dopravy a sekundární prašnost z částic usazených na vozovce. Čistit silnice i v průběhu zimy je jedna z možností, jak minimalizovat škodlivé dopady na zdraví obyvatel," uvedl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Dodal, že v Moravskoslezském kraji je zhruba 674 km silnic II. a III. tříd v průjezdních úsecích obcemi a městy ve vlastnictví kraje, které jsou v průběhu zimy udržovány inertním posypem.

„Cílem čištění silnic už během zimy je sklidit posypový materiál poté, co se rozpustí sníh a podle předpovědi počasí nebude v příštích dnech sněžit. Aby zbytečně neležel na cestě a nedostával se díky projíždějícím autům nebo větru do ovzduší. Reagujeme tak i na přání obcí, které žádají pružnější čištění frekventovaných úseků silnic v blízkosti obytné zástavby s vysokou hustotou obyvatel. Zvýšenou intenzitou čištění silnic smeteme navíc během jednoho čištění přibližně 1400 tun prašných částic všech frakcí, které se tak už opětovným zvířením nedostanou zpátky do ovzduší a lidé už je nebudou muset vdechovat," řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka.

Dodal, že krajští radní proto navýší Správě silnic Moravskoslezského kraje příspěvek na provoz o 4,4 milionu korun. Na čištění komunikací i v zimě se tak využijí finanční prostředky z rezervy krajského rozpočtu na mimořádné akce. (šp)