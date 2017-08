Kuňkaliště Proskovice je jedním z nejmenších koupališť v širším okolí Ostravy

Ačkoliv kvůli výkyvům počasí tu sezonu hodnotí jako průměrnou, lidé si zdejší klid a pohodu nemohou vynachválit. Do Proskovic chodí „kuňkat“ hlavně starší ročníky z Ostravy.

Někteří dávají přednost velkým koupalištím a aquaparkům s množstvím atrakcí, jiní zase preferují klid a téměř rodinné zázemí. „Příroda, čistý vzduch, naprostá paráda. Jsem tady velice spokojená,“ říká paní Eliška z centra Ostravy, která proskovické Kuňkaliště zkouší vůbec poprvé.

Vzala ji tady kamarádka Jarmila, jež si toto koupaliště, které je bývalou hasičskou nádrží, velice oblíbila. „Neznám lepší,“ zdůrazňuje. Do Proskovic jezdí autobusem z Vítkovic, kde bydlí. Proč ta dálka? „Na Vřesině a Jihu to bývá hlava na hlavě. A třeba před dvěma dny jsem byla na Čapkárně v centru, ale nelze to srovnávat. Je tam moc hluku, moc lidí, navíc jsem kuřák, což tady nevadí,“ porovnává Jarmila Zacharová některá z ostravských relaxačních míst.

Ačkoliv seniorka do Proskovic jezdí prvním rokem po doporučení známých , je na Kuňkališti toto léto už počtvrté. A znovu se vrátí.

„Vyhovuje mi to tady úplně špičkově. Hraje hudba, je tu milá obsluha, příjemné záchody, sprcha,“ vypráví řeči chtivá žena.

Právě takový typ lidí spíše starší lidé z větších ostravských obvodů zde chodí nejčastěji. Místní totiž většinou mají u svých domů bazén, byť i oni se samozřejmě přijdou vykoupat.

A také cyklisté, kteří mají Kuňkaliště přímo u cyklostezky.

„Pokud si chci odpočinout, tak chodím jedině tady, jinam ne. Za sezonu je to v průměru tak patnáctkrát,“ propočítává také pan Jaromír z Výškovic. I jemu vyhovuje zdejší čistá voda a příjemné prostředí. Návštěvu koupaliště pravidelně pojí s projížďkou na kole.

„Tady jízdu vždy přeruším, zaparkuji a odpočívám. Líbí se mi tady, je tu vše, co potřebuji,“ vysvětluje Jaromír s tím, že vždy přijíždí brzy, aby měl židli a slunečník. Ležení na trávě pro něj už moc není.

Takových lidí se tady za den mihne nespočet. Letos však průměrně asi jen dvě stě, což si zde vysvětlují tropy kolem pětatřiceti stupňů střídanými s bouřkami a propršenými dny.

„Když je tři dny pěkně a tři dny to na koupání není, tak to má k ideálu daleko,“ vysvětluje David Foldyna, bratr provozního, který zde zastává roli oné „milé obsluhy“, jak jej nazvala paní Jarmila.

Mimo jiné prozrazuje pikantnosti z koupalištního „pozadí“. Vodu do bazénu zde tak podle něj napouštějí z městské studny. To u bazénu o rozměrech 35 na 19 metrů rozhodně není běžné. Ptám se proto, jak dlouho to tak může trvat.

„Dlouho,“ směje se David s dodatkem, že záleží na tom, jak výrazné je právě sucho. A tak třeba loni zde bývalou hasičskou nádrž napouštěli rovný měsíc.

„Většinou to ale trvá kolem dvou až tří týdnů a začínáme v polovině května,“ vysvětluje Foldyna a potvrzuje informaci o skladbě návštěvníků. „Jsou většinou z Výškovic, Zábřehu, Dubiny a Poruby, ale často chodí třeba i lidé z centra Ostravy. Jsou to spíše starší lidé, určitě od 35 let nahoru. Mládež lákají spíše aquaparky.“

K TÉMATU

Kuňkaliště Proskovice

Bývalá hasičská nádrž má rozměry 35 krát 19 metrů. Na jedné straně má bazén metr devadesát, na druhé straně jen devadesát centimetrů. Vhodný pro začínající i relaxační plavce. Vedle bazénu je písčité hřiště na volejbal či nohejbal. V dopoledních hodinách si lidé užívají klidu, po poledni se koupaliště začíná plnit. Jednorázové vstupné je 50 korun (pro děti do 15 let 30 korun), permanentka pro 12 vstupů pak 500 korun (300 korun pro děti).



Koupaliště Stará Bělá

Také zde byla podle provozovatele letošní sezona kvůli proměnlivému počasí průměrná. „Když byla vedra kolem 35 stupňů, tak moc lidí nechodilo. No a ta se střídala s bouřkami,“ nabízí provozovatel totožné vysvětlení. Na starobělském koupališti mají dva bazény. Větší má rozměry 25 krát 15 metrů, malý pak 15 krát 10 metrů. Rovněž jde vyloženě o plavecké bazény bez atrakcí. Dospělí zde chodí za 70 korun na den, děti za 40. Tato jednotná cena pak platí i při vstupu po 16. hodině.