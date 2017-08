Kuzma hlásí poslední volná místa. Máte zájem?

Ještě několik volných míst je k dispozici v připravovaném podzimním kurzu ostravské policie Kuzma, který je určen mladým pejskařům. Přihlášky je možné zaslat do 28. srpna.

Ilustrační fotoFoto: Archiv Policie ČR

Do bezplatného kurzu se mohou přihlásit zájemci od 12 do 18 let. Kurz vedou zkušení policejní psovodi, kterým pomáhají asistenti – absolventi předchozích kurzů.

„Cílem kurzu je naučit mladé majitele pejsků, jak správně vycvičit svého psa. Chceme jim předat základní informace a rady, jak se vyhnout konfliktním situacím a udělat z nich sehraný tým, který nebude ohrožovat své okolí,“ uvedla Kateřina Špoková z ostravské policie, která zároveň přiblížila nejčastější problémy, které mladí psovodi řeší.

„Nejčastěji si moc nevědí rady se svým čtyřnohým kamarádem a mají zájem řešit různé problémy, například že jejich pes nepřiběhne na přivolání, neumí chodit u nohy, je agresivní a podobně,” dodala Špoková.

Kurz bude probíhat každou středu od 6. září do středy 8. listopadu 2017 v policejním sportovním areálu v Ostravě-Hulvákách.

Zájemci se mohou přihlásit do 28. srpna. „Vyplněnou přihlášku, která je dostupná na webových stránkách www.policie.cz/t - sekce akce a projekty, lze zaslat na adresu: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, ul. 30. dubna 24, Ostrava nebo emailem na krpt.pis.ov@pcr.cz.

POKROKY

Kurzem Kuzma již prošly desítky mladých psovodů. Jedním z nich byl David a půlroční Rasty, kteří se zúčastnili jarního kurzu.

„David se naučil správnou povelovou techniku a Rasty při chůzi u nohy jej bez problému následuje. Základní cviky jako sedni, lehni a vstaň, jsou na velmi dobré úrovni. Rastyho není problém i přivolat. Při překonávání překážek patří k nejlepším. Samozřejmě oba nesmí usnout na vavřínech a musejí ve svém zdokonalování pokračovat,“ řekla Špoková.