Kvetoucí pěnišníky probarvily ostravskou zoo

Přilákat do Ostravy další turisty. Takový cíl si dalo vedení města, které chce přibližně do tří let vystavět u hlavního nádraží muzeum MHD a možná i další dopravní techniky. Nechce jít přitom suchou výstavní formou, ale plánuje širokou veřejnost „vtáhnout do děje".