Lanovka za jednu a čtvrt miliardy: ano, nebo ne?

Z Dolních Vítkovic na Karolinu, nebo přes Černou louku a haldu Emu až do zoo? Turistická lanovka by podle optimistických odhadů mohla brázdit nad hlavami Ostravanů přibližně do pěti let. Jaká jsou její „pro a proti"?

Vizualizace lanové dráhy v Ostravě, nástupní stanice ZOO.Foto: Archiv MMO

„Čeká nás budoucnost, která nebude postavena na uhlí a oceli, a je potřeba se na ni připravit. Právě projekt lanovky se může stát vlajkovou lodí nové Ostravy i strategického plánu města," říká primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO). I proto se už poněkolikáté v historii rozvířily debaty a vznikl projekt na obnovení lanové dráhy. Studie proveditelnosti jej označila za reálný a v řádu let návratný. „Je to typ projektu pro radost, které tady dlouho chyběly," má jasno architekt spjatý s Dolní oblastí Vítkovic Josef Pleskot. Podporu má u nového hejtmana Ivo Vondráka (ANO) i čtenářů Deníku. Z 2259 hlasujících se v anketě zkraje tohoto roku vyjádřilo 2086 čtenářů (92 procent) pro a pouze 173 (osm procent) proti. Lanovku si přejí provozovatelé a ředitelé protínaných míst. ANO, ALE… Ne všichni to ale vidí tak jednoduše. „Z technického hlediska má lanovka řadu problémů," říká opoziční zastupitel města Ivo Hařovský (ČSSD). Na mysli má zejména nevzhledné „véčko", které vzniklo proto, že magistrát nevěděl, co bude s pozemky na Nové Karolině. Zapracování této změny je proto teď předmětem debat. Hařovský by ale trasu z Dolních Vítkovic na Karolinu vynechal, aby nevznikla duplicitní doprava s prodlouženou Ruskou ulicí. „Pak je to otázka pravidelné odstávky lanovky či pozemků, které se firmám znehodnotí," jmenuje dál Ivo Hařovský. Po vyřešení těchto otázek by ale lanovku uvítal všemi deseti. Sám byl ostatně před téměř dvaceti lety členem týmu, který ji v obdobné podobě navrhoval. „Tehdy jsme ovšem plánovali umístit atrakce a lanovkou je propojit. Teď by sama lanovka měla být turistickou atrakcí," dodává k výhradám. Někteří lidé projekt rovnou odsoudili. „Z Fifejd nejde pěšky a důstojně přejít do centra, ale budou se stavět blbosti za miliardu," napsal na facebooku Deníku jeden z diskutujících vystupujících jako David Immuto. „Ty peníze se dají využít jinak a líp," dodává Stanik Krupa. S kritikou se setkal i návrh provozovat lanovku pouze 120 dní v roce.

Lanovka v číslech

Délka trasy: 5 550 metrů

Převýšení: 120 metrů

Kapacita: až 1600 os./h (zoo 300) Trasa 1: Nová Karolina – Dolní Vítkovice

Investiční náklady: 326,9 milionu korun

Provozní náklady: 7,3 mil./rok

Provozní příjmy: 26,8 mil./rok

Návratnost investice: 12,1 let

Délka trasy: 937 metrů Trasa 2: Dolní Vítkovice – Černá louka – Zoo 1

Investiční náklady: 611,2 mil. korun

Provozní náklady: 14,1 mil./rok

Provozní příjmy: 53,7 mil./rok

Návratnost investice: 11,2 let

Délka trasy: 3772 metrů Trasa 3: Zoo 1 – Zoo 2

Investiční náklady: 285,6 mil. korun

Provozní náklady: 5,1 mil./rok

Provozní příjmy: 15,9 mil./rok

Návratnost investice: 18 let

Délka trasy: 841 metrů Co říkají starostky příslušných obvodů? Petra Bernfeldová (Ostravak), Moravská Ostrava a Přívoz

„Nápad lanové dráhy vedené nad Ostravou se mi líbí, ale byla jsem při prezentaci záměru překvapena harmonogramem její výstavby. Ze zkušeností a praxe to podle mě nebude snadné v uváděných termínech realizovat, už jen vzhledem k nutnosti pořízení veškerých řízení (EIA) a velkým množstvím dotčených subjektů." Barbora Jelonková (ČSSD), Slezská Ostrava

„Obvod Slezská Ostrava o projektu lanovky ví, nijak se mu nebrání. Naopak se stavbou souhlasíme. Lanovka může mít pozitivní dopad."

Autor: Petr Jiříček