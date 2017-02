„Legenda" socialistických prodejen opět v prodeji. Ostravský kahan je zpět!

/DENÍK ZAUJALO/ Limitovaná retro edice vín proslulé známky. S tímto mottem se objevují na trhu láhve s průmyslovým motivem a důlní svítilnou na etiketě. Ano, Ostravský kahan je zpět!

Ilustrační foto.Foto: Deník/Pavel Sonnek

Polosladké bílé víno prodávané pod značkou Ostravský kahan má původ v „evropském společenství" a je stáčeno pro firmu Vinný list z Nového Bohumína. Se zástupci tohoto dodavatele se ale nedaří spojit.

vyjádřením otálejí také v Zámeckém vinařství Bzenec, které je nástupníkem Moravských vinařských závodů. Právě v nich se dříve Ostravský kahan vyráběl a společnost přestěhovaná nyní blíže k jihomoravským zdrojům držela ochrannou známku s tímto názvem (její platnost byla ale obnovena pouze do 6. března 2016).

„Určitě je dobře, že se tato známka využívá nadále. Otázkou však zůstává kvalita. Byl bych rád, kdyby byla lepší než v minulosti, kdy Ostravský kahan znamenal jednoduché stolní víno pro nenáročné konzumenty," tvrdí Martin Křístek z Klubu amatérských hodnotitelů alkoholických nápojů (K.A.H.A.N.), který znovuzrozenou „legendu" socialistických prodejen zahlédl v Ostravě-Hrabové.

Nabízejí ji také v jediném obchodě s potravinami v Ostravě-Hrušově, kde za ni chtějí 59 korun.

Dobré víno z ulice Červeného kříže

V Ostravské ulici Červeného kříže, která se nachází blízko městské nemocnice, je dům, který má na průčelí jako znak révový věnec se střapci hroznů. Tady bývaly provozy Moravských vinařských závodů. Jenže teď už tu nekvasí zlatavý ani červený mok, na domě je výrazný nápis: Prostory k pronájmu.



Ale zdejší místo má zajímavou vinařskou historii. Ostrava byla od počátku industrializace zaměřena více na pivo a tvrdý alkohol, pil se i ředěný čistý líh zvaný kvit. Ale postupem času vznikla v Ostravě také silná střední třída úředníků, právníků, průmyslových odborníků, obchodníků a podobně, která odmítala sprostou kořalku a stále více se zaměřovala na kultivovanější a společensky přijatelnější víno. Znalců toho nápoje přibývalo, a tak se víno začalo do Ostravy dovážet. Z Uher, Rakouska, Německa a Francie. Majitel hotelu Brioni nabízel italská vína. Teprve vinárník Adolf Roth se rozhodl dovážet kvalitní vína ve velkém. Nedaleko Městské nemocnice na Fifejdách vybudovali jeho synové rozsáhlé sklepy, které byly v roce 1925 dány do provozu. Jenže v roce 1939 obsadil Československo Hitler a většina členů rodiny skončila v koncentráku, kde zahynuli. Po válce byly sklepy znárodněny. Kvalita vína šla prudce dolů, například Ostravský kahan měl mimořádně špatnou pověst.



Po roce 1991 byl ostravský vinařský závod privatizován a usiloval o podstatné zkvalitnění produkce vína. Což se mu doopravdy dařilo. Součástí provozu byly i vinné sklepy pod hradem v Hukvaldech. Sloužily k uskladňování vína už od 16. století, protože na hradě bylo vrchnostenské sídlo desítek měst a obcí. Postupně ovšem privatizované Moravské vinařské závody v Bzenci přeorganizovávaly svou výrobu a ostravský provoz byl přemístěn do tamních rozsáhlých zámeckých sklepů. Zdejší sklep se udržel v provozu až do roku 2008, v přilehlé prodejně se ještě donedávna prodávalo víno ze sudů, ale i ta byla v loňském roce zrušena. Milovníci tohoto nápoje ale nepřicházejí zkrátka, v Ostravě je více než osmdesát vinoték.



BOLESLAV NAVRÁTIL