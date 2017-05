Sezona je tu. Letní koupaliště v Porubě: „fofry" před otevřením!

/FOTOGALERIE, PŘEHLED CEN VSTUPNÉHO/ Od půlky května se přibližně 260 kubíků vody za hodinu napouští nonstop největší středoevropské přírodní koupaliště. Na jeho březích kmitají zaměstnanci i brigádníci. Blíží se pětapadesátá sezona, jak říká Jaroslava Halagovcová, jíž se tento areál stal druhým domovem.

„Dříve jsem tady celých deset let opravdu bydlela. Jako správcová a posléze domovnice jsem měla nárok i na služební byt přímo na koupališti. To jsem si stihla zaplavat vždycky až večer po skončení toho všeho frmolu," popisuje s tím, že svého času denně „Porubak" navštívilo pětadvacet tisíc lidí (teď je společnost SAREZA coby provozovatel spokojená s patnácti tisícovkami za den).

Ještě před napouštěním se v bazénech provádějí nátěry; letos třiceti kilogramy speciálních barev a tunou vápna. „Následují opravy a údržby veškerého vybavení a zařízení. Letos jsme začali kvůli špatnému počasí později a máme opravdu krátkou přípravu," vysvětluje žena, která koupaliště osmnáct let vedla a nyní zde brigádničí. Od natírání laviček po hlídání bicyklů v průběhu sezony…

„Napouštění a vypouštění trvá stejnou dobu v průměru patnáct dní. V plaveckém, neplaveckém a dětském bazenu je dohromady pětasedmdesát tisíc kubíků vody, stejné, jakou pijeme z vodovodu doma," uvádí Halagovcová a vzpomíná na doby, kdy nastoupila na jaře s kolegyněmi s metlami a ručně vymetaly listí a jiný nepořádek z betonu a štěrku na dně. Dnes se čištění řeší proudy vody.

Zákaz kouření platí na „Porubaku" s výjimkou vyhrazených míst už od loňského roku.

Desítka současných pracovníků na „Porubaku" se v nejbližší době rozroste na dvě stovky. S otevřením dvanáctihektarového areálu začnou fungovat i atrakce a stánky (jejichž provozovatelé někde ponechali na cedulích loňské ceny), posílí ochranka. „Ti svalovci mají dost práce, neplatiči lozí přes ploty," líčí Halagovcová.

Obrovsky se podle ní mění prostředí i zázemí Letního koupaliště. „Kdysi jsme sváželi smetí především voskované kelímky od piva na vlečce na jižní louku, kde se pálilo. Vodu jsme do tehdejších suchých záchodů brali z potoka. Teď je k dispozici komfort," uvádí pamětnice. Z posledních novinek poukazuje na zákaz kouření až na vyhrazená místa platící od loňska.

Naopak tobogány jsou už pod společností SAREZA v ceně. „Když stála jízda pětikorunu, přišel chlapeček s desetikorunou, zaplatil a rozměněnou minci neměl kam dát. Vložil ji tedy do úst, při jízdě na tobogánu ji spolkl… A jak nám prozradila jeho maminka, nakonec z něho pětikačka v pořádku vyšla," směje se Halagovcová. K dobru přidává také příběh paní, kterou potkala při obchůzce se psem v areálu již vypuštěného Letního koupaliště: „Hledala na dně umělé zuby, které při plavání ztratila. Tento případ šťastný konec neměl, protéza se nenašla."

Letní koupaliště, jak Halagovcová dodává, bylo poprvé otevřeno 17. července 1962. Společně s bazénem ve Staré Bělé zůstává posledními ze „starých" ostravských venkovních koupališť. Ta v Michálkovicích (Eldorádo), Bartovicích, Hulvákách a ve Vítkovicích totiž už zanikly.

Rozhodne počasí

SAREZA napouští tři ze čtyř svých venkovních koupališť s tím, že všechna budou připravena již tento poslední květnový víkend. Záleží ale na počasí.

Letní koupaliště Poruba

• otevírací doba 9 až 18.30 hodin

• provoz tobogánů a skluzavek 10 až 18 hodin

• celodenní vstupné dospělí 100, děti, senioři, handicapovaní 80 korun, děti do 6 let zdarma, rodinné slevy

• novinky dětské atrakce na pískovišti u Šneka, nová zábradlí u bazénů



Vodní svět (Čapkárna)

• otevírací doba 9 až 19 hodin

• celodenní vstupné dospělí 110, děti, senioři, handicapovaní 80 korun, děti do 6 let zdarma, rodinné slevy



Vodní areál Jih

• otevírací doba 9 až 19 hodin

• celodenní vstupné dospělí 80, děti, senioři, handicapovaní 40 korun, děti do 6 let zdarma, rodinné slevy



Koupaliště u krytého bazénu v Porubě

• venkovní terasa s lehátky nad bufetem a travnatá louka budou přístupny počátkem června, zbytek areálu ve druhé půlce tohoto měsíce, finišují zde stavební práce (otevírací doba ani ceníky nejsou k dispozici)