Teploty klesly hluboko pod bod mrazu v celém kraji. Lidé hledali pomoc

Víkend a extrémní mrazy jsou nepříznivé především pro lidi bez domova. Charita Ostrava i Armáda spásy na zimní období navýšila své služby, aby lidem bez střechy nad hlavou poskytla nezbytné zázemí pro přežití.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Během sobotního dopoledne jsme projížděli místa, kde běžně lidé bez domova žijí. Našli jsme je ale opuštěná…

„Na počátku minulého týdne jsme otevřeli Charitní dům sv. Benedikta Labre, tzv. nízkoprahové noční zimní centrum, krizovou noclehárnu, která poskytuje bezplatný nocleh a základní nasycení pro pětatřicet mužů a patnáct žen, kteří jinak nocují přímo na ulici a nízké teploty mohou ohrožovat jejich životy," říká Dalibor Kraut, vedoucí útvaru pro vztahy s veřejností Charity Ostrava, a dodává, že v noci ze soboty na neděli těchto služeb využilo čtyřicet lití (34 mužů a šest žen).

Přečtěte si také: Úředníci u bezdomovců: Místo stropu mráz, místo stěn vítr

Osvědčenou službu při nepřízni počasí, jakou víkendové mrazivé počasí bezesporu bylo, nabízela také Armáda spásy.

„Kromě noclehárny v azylových domech jsme zavedli institut takzvané volné židle. Lidé bez střechy nad hlavou se k nám mohou přijít na noc prostě posadit. Volná židle, kterých máme v domově pro ženy a matky s dětmi dvacet, je zadarmo. Pokud by přišlo více lidí, máme možnost kapacitu volných židlí ještě navýšit," říká Jiří Vonšík, ředitel azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Ostravě-Fifejdách. V noclehárně mrazivou noc ze soboty na neděli přečkalo šest lidí, přičemž v současné době dům trvale obývá 21 žen, deset matek a dvacet dětí.

Volnou židli nabízí také azylový dům pro muže v Ostravě-Mariánských Horách. Tam jich mají k dispozici čtyřicet.

„Když se k nám někdo přijde posadit, a například mu bude chybět nějaké oblečení, nebo ho bude mít například mokré, máme možnost ho dovybavit. Pro spoustu lidí bez domova je také rozhodující přijít k nám i to, zda s ním půjde jeho přítel nebo zda si může s sebou vzít svého psa," dodává Jiří Vonšík s tím, že neodmítají nikoho kromě agresivních osob. Noc v domě pro muže na Železárenské ulici ze soboty na neděli využilo 64 mužů.

K TÉMATU

Mrazy zatím nekončíRtuť teploměru o víkendu klesala hluboko pod bod mrazu v celém kraji. Nejnižší teplotu naměřili hydrometeorologové včera ráno v Jablunkově, a to mínus 23,8 stupně Celsia. Dalším místem, kde mrzlo nejvíce, byla Ropice minus 23 stupňů Celsia a Frenštát pod Radhoštěm minus 22,8 stupně Celsia. Pro náš kraj ale v následujících dnech platí výstraha: až do středy 11. ledna do 10 hodin bude trvat silný mráz. Nejvíce pociťují mrazy bezdomovci, kteří hledají úkryt v azylových centrech.