Lidé z Lužánku: Práce pro komunitu nás naplňuje

Někdo sportuje, jiný čte knížky, další se válí u televize, anebo sedí u piva… Zatímco Filip Šálek a Ilona Vybíralová dělají něco pro okolí. Přesněji řečeno, vykonávají toho spoustu. Byť momentálně žijí v Břeclavi, starají se o zatraktivnění části Ostravy-Poruby.

Jedno ze tří vytvořených ve spolupráci sdružení Lužánek a umělců z Ostravy stojí u autobusové zastávky Duha v VII. porubském obvodě.Foto: Deník/Radek Luksza

„Ve spolupráci s porubskou radnicí a místními umělci jsme vytvořili netradiční veřejná posezení. Houpací lavička je v ulici Pod nemocnicí, dřevěný hexagon mezi stromy ve dvoře v ulici L. Podéště a zavěšený lanový můstek u autobusové zastávky Duha," uvádějí Ilona s Filipem. Ti jsou partnery v životě i ve sdružení Lužánek, které založili za účelem zlepšování komunitního života a životního prostředí.

Ilona z Poruby pochází, strávila v ní skoro třicet let a má k obvodu srdeční vztah.

„Je zde mnoho příležitostí k vylepšování veřejného prostranství. A taky řada aktivních lidí, kteří nejsou tolik omezováni nařízeními a paragrafy jako úředníci. Proto podáváme své projekty a musíme říci, že jsme u radnice našli pochopení," říkají s tím, že ještě během ledna by mělo vyrůst čtvrté posezení u křižovatky ulic Opavská a Francouzská. Na jeho výrobě se tentokrát podílí spolek Cyklosféra z Břeclavi.

Prvním veřejným počinem aktivního páru bylo zřízení „paletového" posezení v Alžírské ulici. „Se začátku jsme slýchávali, že to nemá smysl, protože to bude hned poničené. Pokud ale nebudeme stále něco nového zkoušet a budeme všechno jen odmítat, nikdy se nic v krajině nebo na sídlišti nezmění. Pořád budou obavy, že se to nepovede," vysvětlují Ilona s Filpem.

Díky jejich iniciativě se v Porubě už také sadily rostliny či novými prvky zkulturňoval parčík mezi Opavskou a Martinovskou ulicí.

Ilona s Filipem přiznávají, že po odstěhování na jižní Moravu mají určité potíže s uskutečňováním svých záměrů v Porubě. „Nutný je osobní kontakt, vždyť bez dotací z Poruby bychom nic zrealizovat nedokázali," vysvětlují.

Jedním dechem upozorňují, že ačkoliv své aktivity rozvíjejí už také v Břeclavi (mj. vytvořením přírodní stezky pro děti), na druhý největší ostravský obvod rozhodně zapomínat nechtějí. „A angažovanost nás baví. Věnujeme ji spoustu volného času, naplňuje nás. Jsou vidět výsledky a máme pozitivní zpětnou vazbu," vzkazují.

Od vánočních prázdnin stojí v ulici Pod nemocnicí, kudy vede oblíbená výletní cesta obyvatel Poruby směrem k lesoparku Myslivna.