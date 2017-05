Likvidace vratimovských kalů? Uvěříme, až zmizí, říkají místní.

/FOTOGALERIE/ Zeleň v plném květnu nyní zakrývá podstatnou část hromady svinstva z lagun Ostramo navezené pár set metrů od domů i radnice ve Vratimově. Do odstranění této ekologické zátěže se pouští kraj, což místní vítají… nicméně poněkud skepticky.

„Až to zmizí, definitivně uvěříme, že to tentokrát někdo myslel vážně," říká Radka Krumpochová, bydlící v Zaryjské ulici na východ od areálu bývalých vratimovských papíren. Právě v něm je sedmým rokem přibližně sedm tun takzvaných sludgeů olejových kalů smísených s vápnem a uhelným prachem do palivové směsi.

„Z kalů jde takový mazlavý prach. Donekonečna myjeme okna a stává se, že vyprané prádlo musíme po sušení venku dát znovu do pračky," tvrdí Krumpochová. Téhož názoru jsou lidé z domků ve Výletní či Nádražní ulici, zatímco obyvatelé v panelácích v ulici U Společenského domu žehrají zejména na ošklivý výhled na haldu.

Ta by ale mohla podle mluvčí moravskoslezského krajského úřadu Petry Špornové do konce roku 2018 zmizet!

KRAJ JE AKTIVNÍ

„Státní fond životního prostředí schválil záměr na odstranění materiálu ze sanace lagun uskladněných ve Vratimově. Chystáme projekt, jenž předložíme do aktuální výzvy SFŽP se žádostí o podporu," vysvětluje Špornová.

Stát by mohl zaplatit až osmdesát procent nákladů na likvidaci palivové směsi vyrobené z kalů lagun Ostramo.

„Kraj se chopil této iniciativy, aby odstranění dlouholeté ekologické zátěže ve Vratimově maximálně urychlil. Projekt zjednodušeně řečeno spočívá v odvozu a spálení uvedeného materiálu," líčí moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

Jeho náměstkyně pro životní prostředí Jarmila Uvírová odhaduje předběžné náklady na vyčištění bývalých vratimovských papíren od kalů na čtyřicet milionů korun. „Záměrem je provést to v dané lokalitě, včetně náspu, do kterého bylo palivo z kalů přimícháno. S vlastníkem areálu máme smlouvu o zajištění přístupu," upřesňuje.

Vratimov ústy starostky Dagmar Hrudové krajskou iniciativu vítá a děkuje za ni. „Víte, co znamená tato ekologická zátěž pro město? Představte si, že se doprostřed vysype obrovská hromada prachu obsahujícího nebezpečné látky, který se dostává do vzduchu. Jistě by se to lidem, kteří to tady nechali navézt, nelíbilo a udělali by vše pro to, aby to ze svého okolí co nejdříve dostali…" uvádí starostka.

Vratimovští obyvatelé se jí v obavách o zdraví pořád ptají, co s kaly bude. „Bohužel ti, kteří to tady nechali umístit, a kteří byli roky nečinní, jsou od té hromady hodně daleko," míní starostka. Ta také poukázala na investora, který dal k návozu souhlas. „Je jím Česká republika. Která firma haldu konkrétně dovezla, již není z hlediska odpovědnosti vůči občanům až tolik podstatné," dodává Hrudová.

Laguny: město chce posudek O zdroji vratimovských kalů lagunách Ostramo se v minulých dnech jednalo i na ostravské městské radě. Ta schválila zpracování nezávislého znaleckého posudku zaměřeného na „zhodnocení nutnosti realizace ekokontejmentu" v případě čištění zeminy technologií termické desorpce. „Posudek bude nejpozději do dvou měsíců a od ministra Jiřího Havlíčka máme příslib, že na jeho výsledek bude brán zřetel," uvedl primátor Tomáš Macura.