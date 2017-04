Medvědí česnek hledají huňáči po zimním spánku

Jasně zelené podlouhle široké listy medvědího česneku najdete v těchto dnech v lužních a listnatých lesích, na stinných a vlhkých místech. Pozor ale na záměnu s jedovatou konvalinkou vonnou nebo ocúnem jesenním! Medvědí česnek snižuje krevní tlak, utišuje revma, dá se z něj připravit třeba i víno.

Třicet centimetrů vysoká vytrvalá léčivá rostlina byla známá už Germánům a Keltům. Vypráví se, že medvědi ho hledají po zimním spánku, aby si jím pročistili žaludek, střeva a krev. Odtud pravděpodobně pochází jeho název. Oproti běžnému kuchyňskému česneku je ještě účinnější. Silné přírodní antibiotikum má močopudné a projímavé účinky, je antibakteriální a protiplísňový. Nejlépe se hodí nakrájený na chléb, do salátů, sendvičů, na chlebíčky, můžeme ho přidat do polévek a omáček, posypat jím vařené brambory, přidat do omelet nebo jej připravit na způsob špenátu.

VÍNO Z MEDVĚDÍHO ČESNEKU

Nakrájíme hrst listů, vložíme je do hrnce, zalijeme čtvrt litrem bílého vína a krátce povaříme. Nápoj osladíme medem a každý druhý den vypijeme pár doušků.

MEDVĚDÍ TINKTURA

Nadrobno nasekané listy nebo cibulky medvědího česneku vložíme do láhve a zalijeme je 38- až 40procentní domácí lihovinou nebo vodkou. Poté necháme 14 dní odstát na sluníčku nebo na teplém místě. Užívá se denně 10 až 15 kapek smíchaných s vodou při poruchách trávení, při nachlazení a na odhlenění dýchacích cest.