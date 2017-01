MHD: jedno město, jedna zóna? Ne pro všechny!

Od 1. ledna má ostravská MHD pouze jednu tarifní zónu. Ovšem povinně jen pro místní. Cestující, kteří dojíždějí z okolí, mohou do konce června dočasně využívat i některou z původních čtyř menších zón.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Jaký je důvod sjednocení tarifních zón? Město chce Ostravanům zjednodušit a zefektivnit hromadnou dopravu, zejména dlouhodobé elektronické jízdenky s větším územním rozsahem, a těch, kteří využívali pouze jednu tarifní zónu, je podle něj minimum. Proto je možné od tohoto roku pořizovat na ODISku dlouhodobou jízdenku pouze s celoostravskou zónou 77.

Kdo už dříve využíval všechny zóny, teď může ročně ušetřit až 700 korun. Naopak ti, již využívali jen jednu zónu, si připlatí. A to se jim pochopitelně nezamlouvá. „Nelze srovnávat cenu dopravy autem a MHD, jak mnozí podotýkají. Jde o princip! Nevím, proč mám platit něco, co nevyužívám! Byť je doprava autem dražší, platíte jen to, co sami spotřebujete," namítá Šárka Ratajová.

JEDNU ZÓNU SPÍŠE VÍTAJÍ

A není sama. Protestují maminky, které dětem musejí kupovat dražší kupony, i další lidé, kteří ze „své zóny" vyrazí jinam jen sporadicky.

Přesto, jak ukázala anketa na webu Deníku, většina dotázaných sjednocení zón vítá. Z přibližně pěti set hlasujících je se sjednocením spokojeno 62 procent lidí. „Alespoň ti, kteří si platili jen jednu zónu, budou za ty větší peníze ODISku více využívat a méně jezdit auty. Už tak tady máme skoro nedýchatelno, navíc MHD se dostanete opravdu všude," myslí si Lenka Chovancová.

Anketa Deníku: Jste spokojeni se sloučením ostravských zón MHD do jedné?

PŮLROČNÍ VÝJIMKA

Nové podmínky ale neplatí pro všechny. Cestující, kteří do Ostravy dojíždějí z okolních měst, si mohou i nadále vybrat některou z původních čtyř dílčích zón. Ale jen jednu a v kombinaci s mimoostravskými zónami.

„Je to dočasné řešení do konce června, na kterém se dohodli krajští a ostravští politici," vysvětluje jednatel koordinátora krajské dopravy KODIS Aleš Stejskal.

„Nový náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka, který byl po volbách ve funkci jen pár týdnů, přišel s prosbou o výjimku, než vymyslí jiný způsob, a já jsem se mu v tom rozhodl vyjít vstříc," dodává ostravský radní pro dopravu Lukáš Semerák.

„ONI MOHOU, MY NE?!"

Dojíždějící z okolních měst jsou na tom totiž opačně. Většině z nich dostačovala pouze jedna ostravská zóna a při jejich sjednocení by platili o 139 korun měsíčně více. Tedy stejně jako někteří Ostravané, kterých je ale méně, a proto mají smůlu. „To budeme lidi odteď škatulkovat? Proč oni jednu zónu mít můžou, a my ne?" ptají se ti, jež postihlo zdražení.

Lukáš Semerák by byl nerad, aby si lidé tuto situaci spojovali se slibovaným zvýhodněním ostravských cestujících, výjimku označil za čistě lidský krok vůči Unuckovi. „Naopak uvažuji, jak zvýhodnění Ostravanů uchopit. Mám představu, že by to mohlo být v podobě další slevy na půlroční nebo roční kupony," nastínil radní s tím, že by ohledně toho měl rád jasno v první polovině roku. Zástupci Dopravního podniku Ostrava nastalou situaci coby politickou dohodu nechtěli komentovat.

K TÉMATU

Ne vše se povedlo napoprvé I když od 1. ledna měli novou zónu 77 uznávat všichni dopravci, někteří s jejím načtením v palubních terminálech měli během prvních lednových dní problémy. Cestující tak museli patřičnou část cesty na území Ostravy doplatit, i když zónu 77 měli nahranou. To už neplatí, každopádně u řady dopravců (včetně DPO) si lidé zónu 77 ani jednu z menších ostravských zón nemohou koupit ve vozidle.



Další novinky v ostravské MHD Sjednocení tarifních zón není jedinou lednovou novinkou. Vznikla také nová třídenní jízdenka za 220 korun určená například pro turisty a prodloužila se doba přestupu ze 30 na 45 minut u jízdenky zakoupené na ODISku nebo bankovní kartu.



Jak lze na jízdném ušetřit? DPO se netají tím, že podporuje dlouhodobé jízdenky. Kdo si koupí 365denní kupon, ušetří ročně 703 korun, u půlročního pak 325 korun. A v případě, že rodiče dětem (žákům nebo studentům) pořídí kupon alespoň na pět měsíců, zaplatí za zónu 77 stejnou částku, jako byli dříve zvyklí platit za jednu zónu 1 – 4.