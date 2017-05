Místo řeznictví v centru Ostravy bude nová alternativní scéna

/FOTOGALERIE/ Národní divadlo moravskoslezské připravuje v Ostravě nové prostory.

„To bylo překvapení, na stáří jsem se zpátky přistěhoval domů k synovi do Ostravy z Německa, kde jsem přes třicet let, žil a své oblíbené řeznictví na ulici Čs. legií jsem hledal marně," posteskl si před časem pan Gerhard.

Když mu však jeho syn, nadšený milovník muzikálů a operety, vysvětlil, že bývalé prostory řeznictví poslouží novým prostorám Národního divadla moravskoslezského (NDM), trošku pookřál, neboť je také velkým příznivcem lehké múzy.

MALÁ SCÉNA I BAR

Divadlo Jiřího Myrona čeká v budoucnu rekonstrukce a ulice Čs. legií svůj divadelní prostor ještě rozšíří.

„V místech bývalého Euroshopu a předprodeje vstupenek v této ulici se počítá s malou scénou pro přibližně šedesát diváků," uvedla Marcela Bednaříková, tisková mluvčí NDM.

Takže podle jejích slov vznikne v prostorách předprodeje NDM v první fázi rekonstrukce bar jako součást nové malé divadelní scény, která je pracovně nazývaná Dvanáctka.

DIVADELNÍ PASÁŽ

„Ale to ještě není konečné řešení. Jakmile vznikne v budově Národního domu nová divadelní pasáž, stane se vstupem do denní kavárny, ale i do nového předprodeje a nových prostor oddělení pro komunikaci s návštěvníky, přesune se předprodej NDM do pasáže a v místě bývalého řeznictví bude vybudován prostor pro komunikační centrum a lektorskou činnost Ateliéru pro děti a mládež při NDM," dodala Bednaříková.

„Na nový prostor se velmi těšíme. Čeká nás spolupráce se zajímavými lidmi na nových projektech, které určitě Ateliér pro děti a mládež posunou novým, pozoruhodným směrem," míní produkční Ateliéru pro děti a mládež Kateřina Vozňáková.

„Smyslem rekonstrukce je z celého areálu vytvořit živé kulturní centrum v návaznosti na historický Národní dům," dodává ředitel NDM Jiří Nekvasil. Ulice Čs. legií v centru Ostravy může v budoucnu připomínat divadelní korzo. Ale na to si musíme ještě nějaký čas počkat.