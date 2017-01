Mládě prvního ostravského binturonga se má čile k světu

Mládě binturonga, jehož pohlaví zatím není známo, se narodilo loni šest dnů před Štědrým dnem a jedná se o zatím první úspěšně odchovávané mládě binturonga v ostravské zoo.

Mládě binturonga.Foto: Zoo Ostrava, Pavel Vlček

„Tento druh chováme od roku 1981, ale až do roku 2009 se nedařilo sestavit pár, který by se rozmnožil. Postupem času se ukázalo, že to s binturongy nebude tak jednoduché. Vše totiž nasvědčuje tomu, že existuje více linií či poddruhů binturongů, a při sestavování páru je tedy potřeba v chovech v evropských zoologických zahradách najít toho správného, ale zároveň nepříbuzného jedince," vysvětluje zooložka Adéla Obračajová.

Samička binturonga porodila celkem dvě mláďata, a přestože se jako prvorodička o obě mláďata hned od začátku dobře starala, jedno z mláďat šestý den uhynulo.

Binturong žije v tropických lesích od Nepálu až po Malajsii, dobře šplhá po stromech, pomáhá si dlouhým chápavým ocasem.

Aktivní je převážně v noci, den tráví zpravidla spánkem v korunách stromů. I když patří mezi šelmy, je spíše všežravý. Binturong je veden v Červeném seznamu jako zranitelný druh.