Most Pionýrů: estakádu postavili po výbuchu

Na místě výbuchem poškozeného a zhrouceného původního mostu Pionýrů v centru Ostravy začala výstavba nové estakády vedoucí kolem stadionu Bazaly. I ta však po více než třiceti letech provozu potřebuje nutnou rekonstrukci.

Takto vypadal ostravský most Pionýrů po výbuchu plynu v listopadu 1976. Podobný záběr se objevil v rakouské televizi.Foto: Archiv města Ostravy

Za pár let bude téměř dvoukilometrový úsek jednoho z hlavních přiváděčů do centra Ostravy včetně mostních pilířů k nepoznání. Do té doby ale řidičům opět nastanou krušné časy. Dlouho očekávaná rekonstrukce mostu Pionýrů a okolí začne letos v březnu.

Jen krátce po dvouletých opravách Nádražní ulice čeká řidiče a cestující další dopravní šlamastyka. Stavbaři se za chvíli pustí do rekonstrukce mostů a vozovky v Českobratrské ulici od křižovatky se Sokolskou třídou až po kruhový objezd na Hladnově.

Práce budou rozděleny na dvě etapy. První potrvá od března do listopadu a bude se rekonstruovat pravá strana mostu Pionýrů až po druhý sjezd na Bohumínskou ulici.

„Konkrétně jde o rekonstrukci šesti mostů, silnice, veřejného osvětlení, trolejového vedení a přeložku kabelů," uvedla mluvčí krajského úřadu Miroslava Chlebounová s tím, že první etapa už má svého vysoutěženého zhotovitele firmu Strabag a bude stát 55,4 milionu korun, včetně DPH. To je oproti původním odhadovaným nákladům snížení v řádu desítek milionů korun.

AŽ NA HLADNOV

Ve druhém čtvrtletí roku 2018 se pak stavbaři přesunou na levou stranu. Součástí nákladnější druhé etapy je také rekonstrukce celé mostní estakády a silnice až po nový kruhový objezd na Hladnově. „Tady v současné době probíhá stavební řízení a dokončování projektové dokumentace," řekla Chlebounová. Celý projekt by podle ní měl vyjít na necelých 180 milionů korun, přičemž 90 procent by podle předpokladů měly pokrýt dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Po dobu stavby se musejí řidiči i cestující MHD připravit na nezbytné uzavírky a objízdné trasy. Ty budou rozpracované před začátkem stavby odborem dopravy MMO na požádání zhotovitele. Magistrát by podle informací Deníku měl také hradit opravy trolejového vedení, chodníků a veřejného osvětlení v řádu několika milionů korun.

MOST PIONÝRŮ. K explozi mostu Pionýrů (25. listopadu 1976), který vedl v Ostravě přes řeku Ostravici, došlo v době hluboké normalizace, kdy režim nepotřeboval žádné výjimečné situace. Komunisté se snažili katastrofu utajit, ačkoliv rakouská televize o ní přinášela reportáže. Most sám byl dostavěn a dán do provozu v roce 1959 za velké komunistické slávy, u které asistovali také pionýři s rudými šátky. Samotná příčina exploze není dodnes přesně zjištěna. Existují dvě verze. Podle té první způsobil zažehnutí plynu trolejbus zajiskřením pantografu, podle druhé stoupal plyn z potrubí dutinami stožárů pouličního osvětlení vzhůru až k osvětlovacím tělesům a tam v důsledku zajiskření došlo ke vzplanutí. Most Pionýrů se pak po rekonstrukci stal součástí mimoúrovňové křižovatky, přičemž devět let až do roku 1985 sloužilo pro autobusy a trolejbusy mostní provizorium od ulice Matiční.

