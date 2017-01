Muž cigaretou pálil dvouletou dcerku na přirození

Otřesný případ týrání dvouletého dítěte začal ve středu projednávat Krajský soud v Ostravě. Na lavici obžalovaných usedl muž (22 let) z Ostravska. Podle státní zástupkyně na jedné z ubytoven v Moravskoslezském kraji krutě zacházel se svou dcerou.

Ilustrační foto.

Údajně do ní kopal, bil ji okovanou botou, vytrhával vlasy a dokonce ji cigaretou pálil na různých částech těla, například přirození. Spolu s mužem usedla na lavici obžalovaných i jeho družka. Žalobkyně tvrdí, že dceru udeřila do ruky násadou od smetáku tak silně, že jí zlomila ruku.

„Rodiče psychicky a fyzicky týrali svou dceru. Na to, že se pomočila, pokálela nebo oslovovala svou matku křestním jménem, reagovali tak, že ji soustavně vulgárními výrazy napadali a ponižovali, nedávali jí napít a najíst, nedostatečně zajišťovali její základní hygienu i lékařskou péči. Nutili ji ležet v postýlce, zakazovali si hrát s hračkami," uvedla žalobkyně s tím, že došlo i k násilí.

KRUTOST

Neuvěřitelnou krutost prokázal otec. Dceru mimo jiné kopal a bil tyčkami. „Opakovaně ji také pálil rozžhavenou cigaretou," dodala žalobkyně. Lékaři zjistili popáleniny na nohou, v oblasti genitálií i na dalších místech. „Dále jí vytrhával celé chomáče vlasů," prohlásila žalobkyně, podle které si dítě může nést následky na celý život. Problémy mohou nastat již v dospívání. „Vyloučil nelze úzkostné stavy, ale také impulsivní a agresivní reakce, projevy nedůvěry k lidem a poruchy chování, a to vše jako důsledek fyzického týrání," uzavřela žalobkyně.

NEVYPOVÍDALI

Rodiče u soudu využili svého práva a odmítli vypovídat. Matka při policejním výslechu uvedla, že její druh býval agresivní i vůči ní. „Bil mě s dennodenní pravidelností, vždy si našel důvod. Musela jsem mu oblékat ponožky a zavazovat boty. Bil mě pěstí, kopal do mě. Nenechala jsem se ošetřit. Bála jsem se, že mě zbije. Bil i dceru. Aby nebylo slyšet, že dcera a já brečíme, pustil hudbu. Když to neudělal, klepali na nás sousedé. Bil nás každý den, byl na drogách," uvedla žena, která popsala chvíli, kdy si všimla spálenin na těle dcery.

„Všimla jsem si, že má na pipince spáleninu. Když jsem se jí ptala, kdo jí to udělal, řekla, že táta. Myslím, že je na ni naštvaný, protože si myslí, že není jeho. Taky mě pálil cigaretou," dodala žena, která se přiznala, že jednou v návalu vzteku udeřila dceru násadou od smetáku. „To bylo pouze jednou," hájila se.

Soud také přečetl mužovu výpověď, ve které obžalovaný vinu sváděl na družku. Tvrdil, že ona bila svou dcerku a také ji pálila na těle.

„To vůbec není pravda. On mluví samé blbosti. On mě popálil. Popáleniny máme já i dcera na celý život. On vyhrožoval, že mě zabije, pokud to někomu řeknu. Moje dcera má následky na celý život," reagovala přímo v jednací síni žena.

Hlavní líčení je plánováno do pátku. Rodičům hrozí pět až dvanáct let vězení.