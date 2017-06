Muzejní noc v Ostravě nabízí řadu lákadel

Do zákulisí pustí muzea, galerie, kluby, knihovny, budou scénická vystoupení, ale i cirkusová show.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Což takhle strávit část noci v zákulisí muzea, na cirkusovém vystoupení, v knihovně nebo v tvůrčí dílně s opravdovými umělci?

Ne, není to sen. Devátý ročník mezinárodního kulturního festivalu, který už tuto sobotu vpodvečer doslova pohltí moravskoslezskou metropoli pod názvem Ostravská muzejní noc, nabízí řadu atrakcí.

PRO CELÉ RODINY

„Už podeváté budou mít všichni zájemci možnost tuto sobotu nahlédnout od 17 do pozdních nočních hodin do téměř čtyř desítek ostravských institucí, které se věnují kultuře či vzdělávání. Nebudou chybět výstavy, komentované prohlídky, přednášky, filmové projekce, koncerty, workshopy, tvůrčí dílny nebo scénická vystoupení. Do svého zákulisí vás pustí muzea, galerie, knihovny, školy, technické památky, kavárny, kluby, radnice, cirkus i centra se speciálním zaměřením," uvedla Jana Šrubařová, hlavní koordinátorka Ostravské muzejní noci, s tím, že vstup do všech institucí bude zdarma.

„Také letos mohou zájemci využít autobusy čtyř muzejních linek zdarma. Program společného zahájení festivalu před budovou Nové radnice na Prokešově náměstí začne v sobotu v 17.30 hodin," dodala Jana Šrubařová. Podle jejích slov je i v tomto roce hodně lákadel, včetně Mezinárodního festivalu nového cirkusu a pouličního divadla v Ostravě Circulum. Také předpověď počasí je prý příznivá.

Kompletní program najdete už dnes v tištěném vydání Moravskoslezského deníku, nebo na www.ostravskamuzejninoc.cz.