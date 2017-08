Na Hlubině vznikl ráj pro kutily

/FOTOGALERIE/ Šlapu na pedál, kruh se roztáčí. Rychleji a rychleji. Hlína mi prochází semknutými dlaněmi; cítím, jak se z ní začíná formovat budoucí mísa. K ní však vede ještě dlouhá cesta. Můj první hrnčířský, a později i šicí den začíná…

Jste zruční a svůj volný čas byste chtěli smysluplně využít? Přesně takovým lidem, ale i úplnným amatérům, nebo naopak profesionálům, je určena nově otevřená Fajna dílna v areálu bývalého Dolu Hlubina. Vyzkoušeli jsme, co a za jakých podmínek si tady lze vyrobit.

V první dílně nás vítá Veronika Kracíková, mistryně v oboru hrnčířství. Znalá situace mně ihned podává zástěru, usazuje mě na stolek před kruh s vanou a „flákne“ na něj kus hlíny. Šichta začíná. „Neustále mokré ruce, to je základ,“ říká, ukazujíc při tom na nedaleký škopek.

Poté mě zasvěcuje do základů této interesantní činnosti. Zprvu mi ale taková nepřipadá, to když hlínu stlačuji až příliš a… „… no prostě jste to z kruhu urval,“ říká Veronika s úsměvem a deformovaný materiál nahrazuje novým.

Po chvíli se chytám a s už jistým citem hroudu tvaruji do podoby misky.

Šlapu na pedál, hrnčířský kruh se roztáčí. Rychleji a rychleji. Hlína mi prochází semknutými dlaněmi; cítím, jak se z ní začíná formovat budoucí mísa. Nejprve palci vytlačuji prohlubeň, poté jemnými tahy prsty vyvyšuji boční strany. Vyhlazuji stěny.

Když výrobek po pár minutách začíná dostávat požadovaný tvar, uřezávám nití nerovný vršek a odlepuji dno od kruhu. Mísa má první ručně vyrobená půjde do pece.

JÁ, ŠVADLENA I.

„Čekat na to nebudeme, půjdeme teď vedle, ušijete si tašku,“ nabádá druhá z dnes přítomných mistryň, Kateřina Fousková, a bere mě do druhé ze tří momentálně přístupných dílen tou třetí je časově poněkud náročnější 3D tiskárna.

Nejprve si squadru „našlapaných“ šicích mašin prohlížím, nechávám si ukazovat, co oproti těm domácím zvládnou, jak jsou díky olejové vaničce nenáročné na údržbu, a po cvičném ústřižku se pouštím do tvorby tašky „naostro“.

„Nejprve tento díl ze tří stran sešijete, poté k němu přiděláte ucha a je to,“ praví Kateřina. „Inu, nic těžkého,“ povídám si pro sebe.

KRUŠNÉ ZAČÁTKY

Zjišťuji, že pedál u šicího stroje má poněkud jinou rychlost než hrnčířský kruh, což pociťuji o chvíli později, kdy si do palce zarážím špendlík držící kusy látky před sešitím u sebe.

Začátky jsou vždycky krušné. I v tomto případě si ale poměrně rychle osvojuji návyky a poměrně pečlivě byť po předešlé zkušenosti raději pomaleji se pouštím do vzniku rovněž své první ručně vyrobené tašky. Nosný prostor už drží, teď ucha.

Opět přichytit špendlíky k sobě a šup s nimi pod stroj. Po chvíli je hotovo. A k mému údivu to dokonce i nějak vypadá. S pocitem úspěšné práce vyprazdňuji kapsy a plním jimi tašku, kterou okamžitě plánuji odevzdat manželce. Bílou s červenými puntíky si nosit netroufám. Tak snad mi nevytkne, že jsem nevyrobil třeba boty, což v textilní dílně také lze.

K TÉMATU

Fajna dílna: pro koho a za kolik?

Fajna dílna, kterou provozuje Řemeslný inkubátor, se na Hlubině otevřela minulý týden a je jediným takovým zařízením v Ostravě i okolí. Pokud se někdo uvedené činnosti (tvorba keramiky, textilu nebo 3D tisk) chce nejprve naučit, může využít sobotních workshopů. Poté může využívat balíčku Hobby. „To znamená, že se musí stát naším členem, protože kvůli bezpečnosti náš režim neumožňuje přijít nikomu jen tak,“ vypráví hlavní mistr Fajne dílny Michal Štetiar s tím, že součástí je i zaplacení členského příspěvku tisíc korun na rok (momentálně i zkušební poplatek 350 korun na tři měsíce).



„Po proškolení už si zájemci jen rezervují termíny, které jsou pro veřejnost vypsány každý den od 15 do 20 hodin,“ dodává Štetiar s tím, že mistři v tomto režimu oproti workshopům kutily detailně nezaučují, spíše jen dohlížejí. Fajna dílna nabízí i dopolední tarif Profi, kde je poplatek dva tisíce korun na rok a jehož výhoda je v tom, že si zde zruční zájemci mohou vzít až pět lidí pro efektivnější výrobu. Dále se platí ještě menší částky za každou hodinu spotřebované elektřiny či nadstandardní materiál.



Od příštího roku přibude v budově bývalé Kompresorovny ke třem stávajícím také dřevo- a kovodílna, kde si domácí kutilové mohou vyrobit pokud si troufnou třeba i postel. Současné dílny sídlí v protější budově.