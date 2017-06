Na Jihu dnes začíná hromadné očkování psů

V ostravském městském obvodě Jih dnes začíná hromadné očkování psů proti vzteklině.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Občané obvodu s řádně uhrazeným poplatkem za tyto domácí miláčky to vyjde na padesát korun," řekla Martina Gavendová z úřadu s tím, že naočkování psů proti vzteklině je pro chovatele povinné.

Zvíře (starší šesti měsíců) musí mít před zákrokem s náhubkem a na vodítku, potřebují rovněž jeho očkovací průkaz. „Kdo nemá, tomu tento doklad vystaví na místě, to však bude za poplatek," doplnila Gavendová.

Termíny a místa• dnes u hasičské zbrojnice v Dolní ulici v Zábřehu (od 8 do 9.30), v Husarově ulici ve Výškovicích (od 10 do 12) a u objektu TS v ulici A. Kučery v Hrabůvce (od 13.30 do 15)

• ve čtvrtek ve veterinární klinice u nádraží ve Vítkovicích (od 8 do 12 a pak od 13 do 15 hodin)

• v pátek v zahradě bývalé MŠ Provaznická v Hrabůvce (od 8 do 12 a pak od 13 do 15 hodin)