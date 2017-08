Historické trolejbusy, Family Fest u Bělského lesa... Kam vyrazit o víkendu?

Je tady předposlední prázdninový víkend a my přinášíme tipy, kam za zábavou vyrazit v Ostravě a okolních okresech.

Ilustrační fotoFoto: archiv Deníku

Zoo bez palmového oleje

Zoologická zahrada v Ostravě se zítra připojí k česko-slovenské akci Den bez palmového oleje.

„Pro návštěvníky je od 11 do 16 hodin připraven program upozorňující na problematiku pěstování palmy olejné i spotřebitelské chování nás lidí,“ uvedli organizátoři s tím, že na více místech v zoo představí možnosti, jak se vyhnout produktům obsahujícím palmový olej.

Jiné aktivity se zaměří na zvířata, jež pěstování řečené plodiny, a drancování přírody s tím spojené, ohrožuje například orangutany, šimpanze, kočkodany, krokodýly, aj.

Ostravou projedou historické trolejbusy

V rámci projížděk historickými vozidly se zítra zájemci mohou svézt trolejbusy, které vyjíždějí z hlavního nádraží do zoo. Možná je i opačná trasa.

Z nádraží trolejbusy vyjíždějí od 9.30 do 16.30 každou hodinu, ze zoo od 9.57 do 16.57 rovněž co hodinu. Dospělí za jízdu zaplatí 30 korun, děti od 6 do 15 let polovinu.

Cena platí pouze v jednom směru a neplatí zde Odisky.

Koliba Family Fest u Bělského lesa

Na louce vedle koliby u Bělského lesa se zítra od 10 do 22 hodin koná první ročník festivalu Koliba Family Fest.

Na akci vystoupí Yvetta Blanarovičová, Tomáš Klus revival a ve večerních hodinách kapela Kabát revival. K dispozici budou stánky s občerstvením, atrakce a program s klaunem pro děti.

Vaňkáč Čelindž letos naposledy

Už zítra se koná letošní třetí a zároveň poslední díl běžecko-cyklistického závodu Vaňkáč Čelindž.

Tentokrát je u areálu lyžařského střediska Vaňkův kopec na programu duatlon na 3, 12 a opět 3 kilometry. Kratší běhy jsou proloženy jízdou na kole.

Přijít mohou jak tradiční, tak i noví závodníci. Start je v 11 hodin, prezentace začíná už v 8 hodin. Registrace a info na www.vankuvkopec.cz. Startovné je 300 korun.

Oslaví dožínky s výročím obce

Obec má 640 let a chystá dožínky. Obě události si zaslouží oslavu, kterou zahájí zítra od 13 hodin bohoslužba.

Pak projde průvod obcí na fotbalové hřiště, kde se budou návštěvníci od 14 hodin bavit hudbou a různými atrakcemi. Program zakončí vystoupení skupiny Beatles Collection Bandu.

Frýdlant přivítá trh lidových řemesel

Ve znamení lidových řemesel bude zítřejší dopoledne ve Frýdlantu nad Ostravicí. Jedenáctý ročník rodinného trhu doprovodí příjezd a průvod vévody Albrechta z Valdštejna, který se s návštěvníky podělí o svou bohatou historii.

Chybět nebude také historický jarmark s dobovými výrobky a dobrotami, pro děti jsou nachystány kolotoč, hry a divadlo. Připraveno je i pouliční žertovné představení, šermíři, ukázky práva útrpného či komedianti. Celou akci završí ohnivá žonglérská show a ohňostroj.

V Palkovicích vystoupí Ledecký i Janda

Tradiční dožínkové slavnosti budou v Palkovicích už zítra. Ve volnočasovém areálu za tělocvičnou se v průběhu odpoledne představí hned několik kapel a zpěváků nebudou mezi nimi chybět například hudební skupina Holki, zpěváci Dalibor Janda a Janek Ledecký, nebo palkovická dechová kapela Palkovjanka.

Pro děti je po celé odpoledne nachystán doprovodný program v podobě pouťových atrakcí, pískohraní či malování na obličej.

Noční prohlídky a upíři v Archeoparku

Komentované prohlídky Archeoparku můžete absolvovat zítra od 19 a od 20 hodin s názvem Děsivá noční stvoření aneb Upíři v Archeoparku. To vše pod vedením přírodovědců Muzea Těšínska.

Poté budou ve 21, 21.30 a ve 22 hodin následovat noční prohlídky areálu. Už od 17 hodin se mohou všichni příchozí zapojit do tvůrčích dílen.

A když malí návštěvníci dorazí v maskách, čeká na ně malá odměna. Na 18 hodin je připravena přednáška archeologa Muzea Těšínska nazvaná Upíři a upírské hroby v archeologii.

Na Odru opět vyplují dračí lodě

Atraktivní podívaná bude v sobotu k vidění ve Starém Bohumíně u starého hraničního mostu.

Na hladinu vyplují dračí lodě a jejich posádky se vydají proti proudu řeky Odry tak, aby na čas projely 200 metrů dlouho trať. Do každé z lodí usedne maximálně dvacet pádlujících, z toho minimálně čtyři ženy a bubeník.

„Letos se představí čtrnáct posádek. Účast avizují například týmy městské týmy Bohumína a Petřvaldu, Vodáci Odry a Olše, SDH Šunychl, Železničáři, Vzduchoplavci z Pajdy nebo SDH Nová Ves,“ říká za pořádající spolek Přátel bohumínské historie Zbyněk Krůl.

První start je v 9 hodin a závod potrvá přibližně do 17 hodin. Diváci mají vstup zdarma.

Malá Morávka: Borůvkové hody

Šestnáctý ročník borůvkových hodů v Malé Morávce se koná zítra a v neděli. Mezi třinácti restauracemi a podniky bude jezdit autobus, v obecním parku se uskuteční doprovodný program.

Do Morávky z Bruntálu pojedou speciální vlaky s odjezdy v 9.05, 10.50, 12.55 a 14.40 hodin. Jízdenky se kupují u průvodčího.

Opavou projede Pony Express

Dolní náměstí bude zítra od 13 do 19 hodin opět místem zastávky Pony Expressu s předávkou pošty a jejím odvozem v brašnách u sedel.

Návštěvníky čeká tradičně zajímavý program, doplněný vystoupením opavské country skupiny Tarantule.

Na dožínky po úzkokolejce

Česká parní lokomotiva Malý Štokr vyjede v sobotu z Třemešné v 10.45 hodin a rumunská Rešica vyjede z Osoblahy ve 12.40 hodin.

Důvodem mimořádné jízdy na osoblažské úzkokolejce jsou dožínky ve Slezských Rudolticích. Program začne požehnáním dožínkového věnce v rudoltickém kostele sv. Kateřiny. Pak od kostela vyrazí průvod s krojovanými družinami a alegorickými vozy na náměstí. Tam už budou vyhrávat dechová hudba Bludověnka, Martin Harich s kapelou, Opavští hudci, Wagon, Kabát revival Contract a kapela Nevím.

Ze Slezských Rudoltic vyjede pára v 11.35 a v 13.35 hodin do Osoblahy a v 15.58 do Třemešné.

Včelaři zvou na Letní odpoledne

Na Letní odpoledne zve Český svaz včelařů Příbor. Zítra se za včelařskou klubovnou u nádraží sejdou všichni příznivci včelek, milovníci medu i medoviny a zvídavé osoby, které zajímá, jak to v tom úlu vlastně vypadá.

Ukázkový úl spolu se živou hudbou, s gulášem, pivem, medovinou, medovým pečivem a perníky bude pro zájemce nachystán od 13 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Slavnosti zahájí průvod

Od místní hasičárny vyjdou účastníci tradiční slavnosti zítra ve 13.45 hodin ke kostelu na mši svatou. Od 15.30 hodin začíná na fotbalovém hřišti slavnost. Vystoupí tam Bolatičtí Bobři, Jiří Schelinger revival band Ostrava, folklorní soubor ze Slovenska a pro dobrou náladu zahraje přítomným hasičská dechovka.

Diváci poznají jak se kdysi mlátilo obilí, ochutnají krajová jídla a mohou se zúčastnit soutěže o nejkrásnější klobouk. Večer završí diskotéka. Vstupné je dobrovolné. Výtěžek dožínkové merendy bude věnovaný místním handicapovaným a sociálně potřebným lidem.

Hrad pohltí přízrak z Temné věže

Na hradě Sovinci se zítra a v neděli koná největší akce léta s názvem Přízrak z Temné věže. Letos se věnuje příběhům Karla IV. Na oba dny je připraven pestrý program. Budou k vidění pohádky pro ty nejmenší, šermířské souboje pro ty starší a pro ty ještě starší se v sobotu ve 21.25 hodin uskuteční ohňová show.

Můžete se těšit na šermířskou skupinu Bibus Spiritus, těžkooděnce Memento Mori nebo ti nejmenší na loutkové divadlo Kašpárkův svět.

V sobotu program potrvá až do večerních hodin, v neděli se hrad zavírá v 17.30. Hrad se návštěvníkům otevře v 9.10 hodin. Vstupné pro dospělého je 120 korun a součástí akce je každých třicet minut možnost prohlídky hradu s průvodcem.