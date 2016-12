Na vlastní nebezpečí aneb Ostravská jatka otevřela své brány

/FOTOGALERIE/ Na vlastní nebezpečí. S tímto podtitulem a helmou na hlavě se v pátek pro novináře uskutečnila prohlídka chátrajícího objektu historických jatek v centru Ostravy, které město v uplynulých měsících odkoupilo od společnosti Bauhaus. Památku z roku 1881 po 30 letech netečnosti nyní čeká stavebně historický průzkum. Ten by měl určit, které prvky by při plánované renovaci měly být zachovány. Připravuje se také architektonická soutěž.

Některá okna zastavěna cihlami, jiná překryta deskami, další rozbitá. Jatka. Podepisuji prohlášení o vstupu na vlastní nebezpečí, přebírám žlutou helmu a vcházím dovnitř.

„Prosím vás, držte se dál od temných koutů a děr v podlaze, které jsou obehnány páskou a většinou zakryty deskami," upozorňuje předem Miroslav Stařík z odboru hospodářské správy ostravského magistrátu a předává nás do rukou kolegy, který bude naším průvodcem po této ostravské pamětihodnosti.

Děr je v útrobách poměrně dost, v minulosti sloužily k odtoku krve zabitého dobytka do kanalizace. Většina jatek je v původním stavu, včetně kachliček na zdi v jedné z porážkových místností. Jednou z mála dodatečných úprav je stěna oddělující místnosti na porážku vepřového a hovězího. Celkem je nás v objektu na pětadvacet, a když se padesátka nohou rozpohybuje, sutiny pod námi hlasitě praskají.

MĚLA SE ZBOURAT

„Vzhledem k tomu, jaké byly tehdy materiálové možnosti, jsem přesvědčen, že po rekonstrukci budova vydrží nejméně dalších dvě stě let," nepochybuje Miloslav Petrovič, který nás objektem provází. „A to navzdory tomu, že v posledních třiceti letech nebyl objekt prakticky vůbec udržován, protože se nepočítalo s tím, že tady bude navěky. Nebýt roku 1989, asi už by byl srovnán se zemí. Takový byl tehdejší plán sanace Ostravy. Zachránilo jej zapsání mezi kulturní památky," popisuje Petrovič kroky, které budovu z roku 1881 zachránily.

Jatka tehdy byla postavena proto, že tehdejší budova v místě dnešního Smetanova náměstí už nedostačovala.

Do další z místností, kde probíhala bezprostřední porážka dobytka, se nedostáváme. Pouze svítilna rozráží tmu a bloudí po zdech. Vzduchem víří oblaka prachu.

Tajuplně působí i expediční hala, do níž vedou dvě velká dřevěná vrata, jimiž prosvítá světlo a doléhá zvuk projíždějících tramvají. Kolegové zmiňují strašící duše poražených zvířat. Báchorkám dávám větší váhu, když nám při odchodu z areálu vítr zabouchne plechová vrata.

Provizorní zázemí Plata bude skromnější V lednu (původní předpoklad byl první prosincový týden) chce město vyhlásit architektonickou soutěž na rekonstrukci jatek, jejíž historickou podobu chce v co největší míře zachovat. Novou tvář by jatka mohla mít do roku 2020. Poté by se do nich mohla přesunout galerie moderního umění Plato. Než se tak ale stane, bude zázemí galerie putovat Ostravou. Na konci ledna se podle jejího ředitele Marka Pokorného z Gongu přesune do skromnějších kancelářských prostor v Českobratrské ulici, na podzim příštího roku by se pak Plato mělo stěhovat do budovy bývalého hobbymarketu vedle jatek. A co říká Marek Pokorný na myšlenku primátora Tomáše Macury, že by jatka mohla sloužit jako multifunkční budova? „Nedokážu si představit, jak by se to v těchto poměrně malých prostorách dalo zrealizovat. S městem se bavím o tom, že by jatka mohla sloužit pouze účelům galerie současného umění."