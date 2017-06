Našli fintu? V Ostravě vznikla originální kuřárna

Od zákazu kouření v restauracích uplynul přesně týden a v některých ostravských podnicích se mezitím udály nikoliv nezajímavé věci.

Kuřárna v ostravském obchodním centru Forum Nová Karolina, do které nechodí personál, hosté si nosí vše sami a dým odsává výkonná vzduchotechnika. Foto: Deník/Pavel Sonnek

Přímo v Nové Karolině vznikla orignální kuřárna. A to u Kavárny U Mě, jejíž majitelé se na 31. květen 2017 docela pečlivě připravovali.

„Věděli jsme, že takový zákaz přijde, čekali ho. Proto jsme například také investovali 900 tisíc korun do pořízení výkonné vzduchotechniky pro odsávání kouře a klimatizaci těchto prostor," vysvětloval zástupce provozovatelů.

Ti také v souladu se zákonem umožňujícím kuřárny v nákupních centrech (či na letiších) stanovili patřičná pravidla. „Náš personál dovnitř nechodí a ani nesmí. Klienti si koupí u baru, co chtějí, a pak je už jenom na nich, jestli si to odnesou do kuřárny, nebo zůstanou v povinně nekuřáckém podniku," pokračoval podnikatel, podle nějž je nový protikuřácký zákon šikanou.

Provozuje totiž kromě Kavárny U Mě a jiných (samozřejmě už také nekuřáckých) podniků i restauraci U Křižánka v centru města. „Zde se zrůdnost protikuřáckého zákona projevila v plné nahotě. Máme brutální odliv stálé klientely, odhaduji to na sedmdesát osmdesát procent. Křižánek je stará známá hospoda, přežila Hitlera, Husáka a toto možná nepřežije," řekl živnostník.

Kuřárna, jak doplnil, se setkala v devadesáti procentech případů s pozitivními ohlasy. „A pak, že to nejde! Myslím si, že se v kavárně v Nové Karolině s protikuřáckým zákonem vypořádali na výbornou. Kuřárna s vlastní otevírací dobou i provozovatelem vlastně nemá s kavárnou nic společného," tvrdil klient Petr Dutko.

Vyhánění zlého kuřáckého ducha, tak pojmenovali rekonstrukci Kurnik Šopa Hospody na sídlišti Nový Pustkovec.



KONTRAST mezi nově vymalovanou a dýmem zašlou částí stěny v Kurnik Šopa Hospodě. Foto: Deník/Radek Luksza

„Před necelými pěti lety jsme začínali jako nekuřácký podnik, ale vydrželo nám to dva měsíce. Pak se tady přímo hulilo," popisoval spolumajitel Petr Kmetík s tím, že kuřácké časy bude připomínat zeď s malůvkami a podpisy významných i obyčejných hostů.

„Nechali jsme je tam na památku. Vynikl tak kontrast mezi natřenou a kouřem zašlou částí stěny. Jinak jsme nastolili nový čistý háv," líčil Kmetík.

K zajímavému zjištění dospěli štamgasti pivnice Na Růžku, která se nachází hned u křižovatky u Domova sester v Porubě. „Co se tady nekouří, jsou z venku cítit výfukové plyny aut, které tu stojí na červenou," vysvětlovali.

Mluvčí ostravských městských strážníků Michal Maršo oznámil, že žádné cílené kontroly na dodržování zákazu kouření v ostravských podnicích doposud neprováděli.

„Nemáme zaznamenán ani žádný přestupek související s tím, že by si někdo v restauraci zapálil. Na rozdíl od neustálého řešení přestupků kuřáků na zastávkách MHD," dodal.