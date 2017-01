Nastal čas zabijaček. Jen žádné divadlo!

„Jak ti roste pašík? Náš Franta má přes hrudník 145 centimetrů…," pochválil se soused před druhým sousedem, když se potkali u plotu, dělícího jejich zahrady.

Pravá česká zabíjačka na Zámku v Ostravě-Zábřehu.Foto: DENÍK / Pavel Sonnek

„Už se těším na zabijačku," odpověděl vyhýbavě. Snad proto, že ten jeho „Franta" ještě parametrů sousedovic vepříka nedosáhl.

Domácí zabijačka. V České republice se jich za rok uskuteční přes 350 tisíc. Slavnost s letitou tradicí, která se obvykle koná v období od prosince do března. Nadejde den D a s ním omráčení, vykrvení, opaření, očištění, vykostění, řezání, sekání, vaření, míchání…

„Dodnes cítím to teplo, když jsem jako malý kluk na zabijačce míchal holou rukou v obrovském hrnci krev, aby se nesrážela. To už si dnešní kluci, kteří tráví čas u počítačových her, ani nedokážou představit," vzpomíná jednasedmdesátiletý pan Václav.

DOMÁCÍ ZNAMENÁ „DOMÁCÍ"

Domácí zabijačka prasete patří do velké skupiny domácích porážek. Co všechno je ale zákonem povoleno, respektive zakázáno?

Domácí porážku prasat je možné provádět odjakživa a není potřeba žádat veterinární správu o povolení ani předem oznamovat její provedení. Domácí porážka se jmenuje domácí, protože probíhá doma, „na dvoře", a produkty z ní pocházející jsou určeny pouze pro požití ve vlastní domácnosti ať už se konzumace účastní rodina, přátelé, nebo sousedé. Veterinární správa provádí vyšetření masa pouze v případě, kdy tak stanoví na základě aktuální nákazové situace.

„Od 1. ledna 2012 je v hospodářství chovatele rovněž povolena domácí porážka skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu. Chovatel však musí písemně požádat místně příslušnou krajskou veterinární správu o povolení domácí porážky uvedených druhů zvířat. Ostatní jateční zvířata, jako je skot starší 24 měsíců, koně, osli a jejich kříženci, v domácnosti porážet nelze," vysvětluje tiskový mluvčí Státní veterinární správy Petr Pejchal.

Stejně tak je v rozporu se zákonem pořádání veřejných porážek, a to již zhruba padesát let! „S ohledem na zvíře, které má být poraženo šetrně a v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, by nemělo jít o žádné divadlo. Do oběhu ať už zadarmo, nebo za peníze lze uvádět výrobky pouze ze schválených zařízení, která jsou pod veterinárním dozorem," dodává tiskový mluvčí.

PŘEDPISY NIČÍ TRADICE

A co vepřové hody? Veterinární předpisy u nás jsou až příliš přísné. Lidi zbytečně připravují o tradici. Pro veřejnost je totiž možné vepřové hody uspořádat pouze v případě, kdy se prase nechá porazit ve schváleném zařízení, tedy na jatkách, kde je veterinárně prohlédnuto a rozbouráno. Zabijačkové pochoutky je poté možno podávat lidem v rámci „veřejného stravování", pro které platí hygienická pravidla.

„Smyslem celého kontrolního procesu je snížit riziko přenosu nákazy související s neodborným či nehygienickým zacházením, a ochránit tak veřejnost před onemocněními, jako například salmonelóza," dodal Petr Pejchal.

JE LIBO TLAČENKU? NIKDY NE Z OBCHODU!

Známý řezník, který pracoval mnoho let v několika provozech na výrobu uzenin a masných výrobků, se jednou rozpovídal o tlačence. „Nikdy bych si tlačenku nekoupil v obchodě. Kořenicí směsi překryjí skoro všechno. Mozaiku tlačenky hodně dobarvují potravinářská barviva, a vy máte pocit, že jíte opravdu pochoutku z prvotřídního masa." Opak je prý ale pravda, a dokonce i stará komunistická norma ČSN popisovala složení tlačenky volně…Dnes jde prý doslova o život. Jediná možnost je tedy podle něj výhradně tlačenka domácí výroby…

Znáte zabijačkové pochoutky? Klasická domácí zabijačka není jen zabíjení prasete a bourání masa, ale i příprava zabijačkových pochoutek. Pochutnat si můžete na zabijačkových polévkách, huspenině a sulcu, chutná jsou jelita, jitrnice, tlačenky, domácí klobásy, guláš, prejt, paštika, škvarky, pečený bůček, domácí šunka, vepřové výpečky, ovar…

