Návštěvnost Dolních Vítkovic stoupla o 180 tisíc lidí

V roce 2016 navštívilo areály Dolních Vítkovic, kam patří také Provoz Hlubina a Landek Park, přesně 1 301 639 návštěvníků, což je o 180 862 lidí více než v roce 2015, který byl tehdy také rekordní. Industriální areál se tak opět stal čtvrtou a první mimopražskou nejnavštěvovanější památkou v zemi.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Jako taková se musí dolní oblast stále rozvíjet. Už brzy se zde otevře řemeslná dílna pro veřejnost, revitalizací projde i další z budov nové koupelny vedle Heligonky , kam přesune své sídlo porubská Kofola. „Mám z probíhající práce na projektu obrovskou radost," netají šéf Dolních Vítkovic Petr Koudela. „Kofole, která je naším dlouhodobým partnerem a významně se podílí na podpoře vzdělávacích programů a na provozu Světa techniky, kývnul na spolupráci architekt Josef Pleskot stejně jako kdysi nám," těší Koudelu.

V prostorách Velkého světa techniky se brzy objeví nová dětská výstava ve spolupráci s ČT :D, do té doby bude lidem přístupná Sexmisie, která se i v prodlouženém termínu těší velké oblibě. V létě se pak areál stane obvyklým dějištěm festivalů Colours of Ostrava, Beats For Love či Oldies.