Nejbouřlivější období roku je tu. Buďte opatrní

Záchranáři varují před lehkomyslným zacházením se zábavní pyrotechnikou.

Ilustrační foto.Foto: Deník

Ohňostroje, petardy, bouřlivé oslavy to vše neodmyslitelně patří k silvestru. Na to, aby loučení se starým rokem nepřekročilo únosnou mez, budou dohlížet policisté a městští strážníci. V pohotovosti budou i hasiči a záchranáři, pro které přelom roku představuje výrazný nárůst počtu výjezdu. Týká se to zejména požárů a zranění způsobených zábavní pyrotechnikou.

Období velmi závažných úrazů způsobených podomácku vyrobenými třaskavinami patří naštěstí minulosti. Lidé nakupují pyrotechniku v obchodech, přesto ke zraněním stále dochází. Většina úrazů bývá způsobena nesprávnou manipulací s pyrotechnikou a nedodržením postupů uvedených v návodech.

„Většinou jde o lehčí poranění, především rukou a obličeje. Vážné případy v podobě amputací končetin jsme v poslední době neměli," řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl s tím, že svou roli často sehrává i alkohol.

I když nedochází ke zraněním, která by představovala přímé ohrožení života, některé úrazy lze označit za vážné.

„V posledních letech jsme měli i ztrátová poranění v podobě amputace článku prstu nebo roztržení dlaně," dodal Humpl. Trvalé následky mohou vzniknout i při poranění oka.

JEN VENKU

Při používání pyrotechniky by lidé měli být velmi obezřetní. „Světlice, rachejtle, dělbuchy a petardy by se měly odpalovat výhradně venku na volných prostranstvích daleko od budov," uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela s tím, že i jediná rachejtle, která doletí až na balkon nebo oknem do pokoje, může způsobit požár, případně někoho zranit.

Že jde skutečně o nebezpečnou zábavu, potvrzuje i případ z Karviné, kde rachejtle během silvestrovského veselí na přelomu let 2011 a 2012 zapálila střechu sportovní haly. Škoda byla vyčíslena na jeden a čtvrt milionu korun.

O rok později vletěla raketa do podkroví rodinného domku v Třinci. Požár způsobil škodu za osmdesát tisíc korun. Vše se naštěstí obešlo bez zranění.

SVÍČKY

Další nebezpečí podle hasičů představují hořící svíčky.

„Například před několika lety způsobila požár ve větším rodinném domě na Opavsku svíčka, kterou nechali účastníci silvestrovské oslavy nechat hořet přes noc v obytném podkroví. Od ní začaly hořet plastové předměty, mimo jiné obaly videokazet a CD. Před většími následky uchránil dům i spící lidi jeden z účastníků bujaré oslavy, který se včas vzbudil, když dostal žízeň. I tak se tři lidé nadýchali zplodin hoření. Škoda činila několik stovek tisíc korun," popsal drama Kůdela, který doporučil, aby lidé pyrotechniku raději kupovali v kamenných obchodech, kde je zaručeno, že není vlhká a je k dispozici návod v češtině.

„U rachejtlí se opravdu nevyplatí šetřit na kvalitě," uzavřel mluvčí hasičů Kůdela.

Jak předejít zranění při používání pyrotechniky - zábavní pyrotechniku kupovat ve stálých prodejnách, nikoli u stánků na tržištích, i když zboží u stánků splňuje všechny podmínky k prodeji, vlhkost a mráz ho může poškodit a znehodnotit



- nekupovat zboží, na kterém chybí návod v českém jazyce, označení výrobce či dovozce, označení třídy nebezpečnosti, číslo povolení k prodeji a datum použitelnosti



- výrobky kupovat jen v původním balení výrobce, pokud je zboží přebalené, je lepší je nekupovat



- při používání se vždy pečlivě řídit návodem



- při manipulaci s pyrotechnikou nemířit na sebe ani na druhé



- s pyrotechnikou nemanipulovat v opilosti, odpalovat by ji měl střízlivý člověk



- v žádném případě nepoužívat amatérsky vyrobené různé pyrotechnické předměty



- kupované výrobky se nesnažit doma ještě vylepšit, riziko úrazu je příliš velké



- pyrotechniku nesvěřovat do rukou dětem



- rodiče by měli dětem zakázat sbírat nevybuchlé petardy, měli by je poučit o tom, že na takové předměty by neměly sahat