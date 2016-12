Neodbočujte, kam to nejde, radí chytře značka v centru Ostravy

Dopravní značka zakazuje odbočení tam, kam to v podstatě ani není možné.

Foto: Deník/Petr Jiříček

Tato komická situace vznikla kvůli špatné dodatkové tabulce v Nádražní ulici v Ostravě před Komerční bankou. Řidičům jedoucím ve směru od Českobratrské ulice má zakázat odbočení na parkoviště dlouhé osmdesát metrů.

Dvě chybějící šipky na dodatkové tabulce ale řidičům naznačují, že by neměli zajíždět až do pěšího podchodu u bankovní budovy, kde to ostatně neumožňuje ani vyvýšený obrubník u vozovky.

„Po konzultaci s magistrátem bude vyvinuta maximální snaha, aby značka E3a 80 m (vzdálenost, kde platí) byla co nejdříve nahrazena dopravní značkou E4 80 m (úsek, kam až platí). Jde o dolepení dvou šipek zprava a zleva nápisu 80 m. V těchto klimatických podmínkách se však bude muset značka nejspíše demontovat a upravit v dílně," uvedl Ladislav Šíma z Ostravských komunikací.

Možná i proto řidiči parkují na tomto místě nepovoleným způsobem a dopouštějí se místo dvou pouze jednoho přestupku, tedy přejetí dvojité plné čáry. Zda jim v tom správná značka zabrání, ukáže až čas.

