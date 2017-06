Nová radnice v Ostravě bude mít nová okna za 78 milionů. Je cena úměrná?

V budově Nové radnice na Prokešově náměstí v uplynulých dnech začala čtyřletá výměna téměř dvanácti set oken a vitráží u schodiště. Laickou veřejnost ale cena zakázky ve výši přes 78 milionů korun bez DPH zaskočila.

Šestaosmdesát let stará okna se nacházejí ve z větší části památkově chráněném radničním komplexu. I proto jejich výměnu doprovázela řada omezení a nařízení památkářů. Ti například trvali na přesných replikách stejných rozměrů a členění ale vyrobených z dražšího dubového dřeva.

„Umožnili nám jedinou změnu, a to použití izolačního dvojskla pro výplně vnějších křídel," sdělil investiční náměstek primátora Břetislav Riger, jehož těší, že při vytápění magistrát v budoucnu ušetří.

Harmonogram výměny

1. etapa (2017):

317 oken v levém křídle



2. etapa (2018):

231 oken v pravém křídle



3. etapa (2019):

514 oken ve střední části, repase vitráží



4. etapa (2020):

121 oken v přístavbě v Sokolské třídě

Zakázku vyhrálo Truhlářství Petr Kaiser z Rožmitálu pod Třemšínem, které výměnu přislíbilo provést za 78,4 milionu korun. Byť se jednalo o druhou nejnižší nabídku, laická veřejnost se částce podivovala.

Redakci Deníku dorazily rozhořčené podněty k prošetření a ani na sociálních sítích lidé nešetřili ostrými slovy. To si zase někdo pěkně namastí kapsy. No, za 78 milionů budou ze zlata, dámy a pánové. Jen okna budou stát víc, než za kolik byla kdysi postavena celá budova.

I takto lidé zakázku hodnotili. Deník proto oslovil řadu firem z oboru napříč celou republikou a požádal je o vyjádření. Některé s díky odmítly, jiné si nechaly zaslat veškeré podklady a věnovaly jim čas.

„Je zřejmé, že požadavky jsou, až na materiál z dubového dřeva, standardní," uznal například Pavel Pospíšil, jednatel a spolumajitel pražské firmy Emtandem.

MALÁ KONKURENCE

Také si všiml, že pouze vybraný zhotovitel nabídl provedení bez využití subdodavatelů. „Pro kvalitu provedení to jistě bude přínosné a je třeba podotknout, že společností schopných produkovat ve vlastním provoze dvě okna denně u nás není mnoho," zmínil v hlubší analýze Pospíšil, který Petru Kaiserovi přeje zejména hodně štěstí s hledáním suchých dubových hranolů a šikovných truhlářů, což je podle něj stále větší problém.

Ve stejném duchu hovořil také jednatel ostravské firmy Omlux Petr Konečný.

„Památkáři mají určitě i své zájmy a jejich podmínky se lidem někdy mohou zdát nesmyslné, na druhé straně mají na takové rozhodnutí právo. Navíc tak velkou zakázku u nás není schopno realizovat mnoho firem," souhlasí s Pospíšilem Konečný.

„Je rozhodně lepší, když to vyhraje takto úzce specializovaná firma, než velcí hráči, protože pak se většinou už jedná o překupnictví. I proto by zakázka měla být v pořádku," myslí si.

VÝZNAMNÁ ZAKÁZKA

Nikoliv životní, ale velice významná a jedna z největších. Tak zakázku hodnotí sám Petr Kaiser.

„Pro firmu je to obrovská zkušenost a zejména strašná výhoda, že má na čtyři roky zajištěnou práci," řekl Deníku. Zmínil, že to není jen o výrobě kusu okna, ale také o demontáži stávajících oken, nákladech na výrobu, dopravu, úklid odpadu a o řadě dalších věcí. Zdůraznil také uvědomělý postoj ostravského magistrátu, který jednak nevybral nabídky i o 40 milionu vyšší a jednak výměnu rozdělil do období čtyř let.

„I proto jsme nabídli takto nízkou cenu. Řeknu na rovinu, že kdybychom měli mít zakázku hotovou za rok, byla by cena nejméně o 30 procent dražší," sdělil v otevřeném rozhovoru Petr Kaiser.

Jediný otazník visí nad tím, zda magistrát, který výměnu pokryje plně ze svého rozpočtu, nemohl zvolit levnější provedení v památkově nechráněné přístavbě v Sokolské třídě.

„Nad tím jsme ale neuvažovali," uvedla jeho mluvčí Andrea Vojkovská.