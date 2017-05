OBRAZEM: Chcete zachránit život? Darujte krev

/FOTOGALERIE/ Víte, jakou máte krevní skupinu? Pokud ne, tak Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava vám ji ve speciálním stanu u prodejny New Yorker v ostravském Avion Shopping Parku zdarma zjistí.

Navíc vám zde poskytnou informace, co je třeba podniknout, abyste mohli darovat krev a někomu tak třeba zachránit život. Pracovníci centra jsou vám k dispozici do soboty denně od 9 do 17 hodin. (vrt)