OBRAZEM: Chráněnou vilu čeká rekonstrukce. Podívejte se, jak to vypadá uvnitř

/FOTOGALERIE/ Památkově chráněnou Grossmanovu vilu poblíž Krajského úřadu v Ostravě čeká nákladná rekonstrukce.

Objekt, který si sám navrhl ostravský architekt František Grossman, byl naposledy využíván jako školní družina. Nově z něj budou ubytovací prostory pro významné hosty.

„Projektová dokumentace by měla být hotova do půl roku a rekonstrukce začne v roce 2018. Náklady na rekonstrukci vily by se mohly pohybovat kolem 40 milionů korun," řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.