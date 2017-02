OBRAZEM: Fenomén jménem lego v Ostravě a v unikátní podobě

/FOTOGALERIE/ Svět fantazie z kostek. Fenomén jménem lego ve skutečně unikátní podobě je k vidění ode dneška do neděle v Centru volného času ve Vietnamské ulici v Ostravě-Porubě.

Výstava s názvem Svět fantazie z kostel, totiž obsahuje modely hradů, scény z továren, železnic, westernů i pohádek.

Se svým rockovým festivalem a kostelem se zde představuje i Daniel Soviar z Polanky - čtěte zde: Student z Poruby vyrazil na turné s metalovou kapelou z lega. A sklízí úspěch!

Expozice je přístupná dnes od 15 do 19 hodin, v sobotu od 9 do 19 a v neděli od 9 do 16 hodin.

