OBRAZEM: Jak se v Ostravě zachraňuje život?

/ROZHOVOR/ - Hokejový klub Vítkovic už zbrojí na novou extraligovou sezonu, ve které zaútočí na postup do čtvrtfinále play-off. To se v Ostravě hrálo naposledy před třemi lety. Potvrdil to v exkluzivním rozhovoru pro Deník majitel klubu Aleš Pavlík. „Jiné cíle si ani dávat nemůžeme, zavánělo by to alibismem," říká Aleš Pavlík, který se ohlédl za svou premiérovou sezonou v pozici šéfa klubu.