OBRAZEM: Petr Robejšek se v Ostravě setkal se svými sympatizanty

Rodina, národ a zodpovědnost za vlastní činy. To jsou základní témata volebního programu pravicové strany Realisté, jejímž „mentorem" je známý a noblesní politolog Petr Robejšek.

Ten se ve středu v podvečer setkal na Slezskoostravském hradě se svými sympatizanty a občany Ostravy.

Představil jim některá témata, se kterými chce jít tato strana do parlamentních voleb. Jak známo, Petr Robejšek upřednostňuje národní zájem, který chce přímo vetknout do ústavy a podle jeho slov by měl být nadřazen mezinárodním smlouvám.

„Jsme pro ochranu a obranu zájmů ČR, ne pro navazování bezduchých strategických partnerství s jinými zeměmi," uvedl už dříve Petr Robejšek.