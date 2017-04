OBRAZEM: Podívejte se, jaká je Ostrava z vrtulníku

„Bude to jako letět letadlem?" říkám si v duchu, když zapínám pás a nasazuji sluchátka. S fotografem nás čeká přibližně čtvrt hodina vyhlídkového letu vrtulníkem nad Ostravou. Jaká je moravskoslezská královna shora?

Fantazie. Pocit, který přebíjí vše ostatní, co jsem vnímal nebo cítil tam nahoře. Pojďme ale popořádku. Při startu s fotografem sborově odmítáme obavy ze strachu z výšek. Vrtule se roztáčí. Stoupáme.

Zajímavé je sledovat už samotný start a to, jak se industriální areál Dolních Vítkovic, odkud vzlétáme, pomalu ale jistě zmenšuje. Kupodivu ovšem „neplacatí". Naopak – překvapuje mě, jak plastické tvary budov a objektů nabírají ve vzduchu na síle a ještě více vystupují.

Krátce po vzletu dostáváme povolení pohybu od řízení letového provozu. Naštěstí před pár minutami přestalo pršet a okýnka ve větru rychle osychají. Výhled tak máme čistý, ale kvůli vydatné oblačnosti nikterak rozsáhlý. „Když je jasno, vidíte daleko – Sněžku, Lysou Horu, ale tím, že nad Beskydami teď prší – vidíte? –, tak se před tou oblačností budeme muset držet nad Ostravou," říká náš pilot Jirka Vlk.

DVĚ STĚ DVACET ZA HODINU

Okamžitě zjišťuji, že to vůbec nevadí. I moravskoslezská metropole ze vzduchu nabízí mnohé. Rozsáhlý komplex Nové radnice, majestátní, leč od sedaček otrhané Bazaly, historické jádro města. Evangelický kostel, Katedrála Božského Spasitele a než se člověk naděje, už před ním vystupuje i kostel sv. Pavla ve Vítkovicích a hned nato městský stadion. „Jó, to je jiná, než se dvacet minut štrachat tramvajkou," říkám si v duchu. Vzdušnou čarou jsme z centra nad vítkovickým sportovním komplexem snad za deset vteřin. Ono taky není divu, když mi poté Jirka na zemi přizná, že letíme místy rychlostí až 220 kilometrů za hodinu!

Nefotíme jen my shora, ale „v akci" je potřeba zachytit i samotný vrtulník. Zaplať pánbůh za to. Než se patřiční lidé dostanou na Bolt Tower, odkud mají ideální „fotopodmínky", máme dostatek času prozkoumat z Ostravy víc.

Tak třeba – asi všichni víme, že Vítkovice jsou průmyslové a Slezská Ostrava zalesněná a travnatá, ale nevěřili byste, jak tento kontrast vyniká shora. Během pár vteřin se cítíte jako ve zcela odlišném světě. Zůstaňme ale ještě u Vítkovic a jejich výrobních hal. I ty by člověk mohl zkoumat dlouhé minuty. Při dalším průletu si kladu otázku, kde se tady vzala zalesněná plocha a proč stromy vypadají jako na podzim – hnědě, rezavě. Až při opravdu důkladném pohledu zjišťuji, že to je opravdu rez a pochopitelně žádné stromy, nýbrž korozí poznamenané nádrže, roury a další předměty, které z výšky navozují pocit dokonalého klamu.

„Jaká je Ostrava shora? Průmyslová, hodně průmyslová," odpovídá Jirka na mou otázku, jak se mu „naše" město jeví v porovnání s tím, kde všude byl. A že toho má nalétáno – celou republiku, ale i Německo či Rakousko. „Má ale nespornou výhodu v tom, že se tady dá skoro všude přistát," vysvětluje pilot.

MAGNET JMÉNEM BOLT TOWER

Ten se mezitím s kolegou Lukášem pouští přes mikrofon do debaty o rozdílech mezi tímto menším vyhlídkovým vrtulníkem a tím vojenským, ve kterém měl fotograf možnost letět před dvěma lety na Dnech NATO. Let je prý klidnější, pilot nevyvádí „psí kusy". Možná určitou paralelu Lukáš spatřuje nedlouho poté, kdy stále ještě kvůli ideálním snímkům z Bolt Tower křižujeme nad Dolními Vítkovicemi tam a zase zpátky a „řežeme" přitom potenciální vzdušné zatáčky jedna báseň. Ten jediný pocit zdvihajícího se žaludku je na našem letu poněkud nekomfortní. Oba se ale shodujeme na tom, že bychom si na to určitě brzy zvykli. A rádi! Ovšem poněkud nejistý jsem si tímto tvrzením při výstupu, když vidím, jak je Lukáš bílý jako stěna. „Celou dobu jsem měl u hlavy topení, žádná legrace," vysvětluje. Perfektní snímky ale má. Práci splnil. Je to pašák.

„SRANDA" ZA ŠEST TISÍC

To už jsme na zemi, ani nevěříme, jak rychle let utekl. Při výstupu z vrtulníku chvílí váhám – mám se vzdálit nebo počkat, až pilot zhasne všechna tlačítka? Kmitající prohnuté vrtule nad hlavou ve mne vzbuzují poněkud nejistý pocit, který ještě narůstá s každým dalším metrem od vrtulníku. Nerad bych za tento úžasný pocit zaplatil „přičísnutím".

„Tak co, jaké to bylo?" ptá se pilot na zemi. Na naší odpověď „fantastické", reaguje slovy: „No, ještě aby ne, když jsme teď proletěli na palivu nejmíň šest tisíc korun," říká s úsměvem a pokračuje báchorkou, že coby pilot si lepší cesty do práce nemůže přát. „Než trčet v těch zácpách na dálnici…" Nejistými pohledy se všichni okolo něj tážeme, jestli využití vrtulníku jako „služebního auta", byť jen občasně, myslí vážně. Pouze se usmívá. Kdo ví…

Klikatící se uličky, mohutné výškové budovy v okolí Karoliny, trénink fotbalistů Baníku u vítkovického stadionu, ale i neustále čoudící komíny a neuvěřitelně vysoký počet ploch vypadajících jako ropné laguny, kterých si člověk ze země nikdy nevšimne. Nevyřčených dojmů je stále mnoho. Proto mám v jednom jasno, až se brzy v Dolních Vítkovicích spustí vyhlídkové lety pro veřejnost, ty peníze za to prostě dám! „Nikdy se z toho nestane rutina. Sám létám často, ale vždycky uvidíte něco nového. Něco, co vás překvapí," tvrdí Jirka.

V Dolních Vítkovicích startují vyhlídkové lety

Možnost letět vrtulníkem jsme dostali u příležitosti chystaného projektu vyhlídkových letů v Dolních Vítkovicích. Vrtulník bude z DOV vzlétat od května. „Můžete se ním proletět nejen nad naším areálem, ale také nad celou Ostravou. Vyhlídkový let trvá asi deset minut a během něj můžete pořizovat video záznam i fotografický materiál," uvedla mluvčí DOV Pavlína Copková s tím, že vouchery už jsou v prodeji v e-shopu DOV. „Za 2100 korun se mohou proletět až tři dospělé osoby současně," přiblížila podmínky Copková s tím, že zájemci si po zakoupení voucheru domlouvají konkrétní termín telefonicky nebo emailem přímo u společnosti Taxivrtulnikem.cz.

Nástupní místo se nachází v prostoru hlavní festivalové stage Colours of Ostrava, které je u silnice nově označeno zastávkou podobnou MHD. Létací dny jsou každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci, ale také při mimořádných akcích DOV. Ta první se lidem naskytne už v pondělí 1. května u příležitosti Dne otevřených dveří.

„Let vrtulníkem lze zakoupit také jako přepravu osob z bodu A do bodu B, například jako dopravu na schůzku nebo svatební let," dodala Copková, podle níž jsou v těchto případech finanční a organizační podmínky otázkou domluvy přímo s poskytovatelem. Ten projekt vyhlídkových letů plánuje rozjet v maximální možné míře. „Sice jsme přiletěli z Brna, ale v Havířově chceme brzy postavit halu, aby ty přelety nebyly finančně ani časově tak náročné. Určitě tady budeme mít nejméně dva vrtulníky, není tady totiž žádná společnost, která by vyhlídkové lety pořádala," řekl k tématu pilot vrtulníku Jiří Vlk.