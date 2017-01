Nejkrásnější vánoční dárek Ostravě: Skelet má fasádu, dokončený bude letos

Šibeniční termín na opláštění budovy – a vyhnutí se tak milionové pokutě či vrácení skeletu městu – společnost Red House Development podle ostravského magistrátu splnila.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Silvestrovská kontrola z města byla spokojená. „Můžu konstatovat, že posun je znatelný a skelet přestává po více než 25 letech hyzdit Ostravu. Způsob a rozsah opláštění budovy odpovídá požadavkům daným smlouvou. Při letmém pohledu na objekt sice vidíme stále odkryté části, ty jsou ale nutné k pokračování prací a instalaci technologií," vysvětlil investiční náměstek primátora Břetislav Riger.

Multifunkční budova, ve které má sídlit školka, ambulance, restaurace či byty, bude hotová do konce tohoto roku. Pokud ne, visí ve vzduchu hrozba další pokuty.

K TÉMATU

Dlouhých dvacet šest let hyzdil naše město v ulici 28. října naproti Domu kultury Ostravy betonový skelet nazývaný „Rudý hrad". A i když už je po Vánocích, můžeme přesto konstatovat, že Ostrava dostala tím, že se loni začal proměňovat v zajímavý dům, ten nejkrásnější vánoční dárek.



Původně to měla být budova krajského výboru KSČ, protože právě tady mělo stát nové centrum města.



Vedle „Rudého hradu" tady soudruzi plánovali postavit budovu opery, předběžně nazvanou Dům radosti, samozřejmě největší v republice, dále věžový dům Československého rozhlasu Ostrava, reprezentační hotel a další gigantické stavby zhruba v místech sadu Milady Horákové. Jenže přišel listopad 1989 a ještě před Vánocemi se členové krajského výboru KSČ rozhodli, že sami sebe zruší. Do rozestavěného impozantního úřadu se nikdy nenastěhovali. Došlo však k překvapení: v květnu 1990 vydal někdo příkaz k odvolání stovky dělníků ze stavby krajské nemocnice v Porubě (dnešní fakultní nemocnice) na dokončení právě této komunistické centrály. Když se tato nehoráznost v nových politických podmínkách rozkřikla, byla stavba přerušena a v podobě skeletu dělala městu ostudu desítky let.



A ještě jedno je zvláštní: všechny nové stavby, se kterými různí developeři v řadě minulých let v Ostravě přišli, jsou přeplněny nevyužitými kancelářemi takovou měrou, že by se do nich klidně vešli všichni bruselští úředníci EU, včetně Evropského parlamentu. Ne tak u dokončovaného „Rudého hradu", bude tady (po změně projektu) mateřská škola, jazyková škola, centrum volného času pro rodiny, řada lékařských ordinací a dokonce byty! Všechno má být hotovo už letos.



Boleslav Navrátil