OBRAZEM: Vánoční stromky obyvatel Ostravy končí v kompostárně

Jedenáct tun vánočních stromků od obyvatel ostravských sídlišť skončilo jen v prvním týdnu svozu v městské kompostárně OZO v Hrušově.

„Drtíme je a v průběhu celé následující vegetační sezony je budeme míchat s trávou a dalšími rostlinnými materiály. Správný poměr dřevní štěpky a trávy pomáhá zajišťovat optimální složení vyráběného kompostu," řekla vedoucí útvaru propagace a ekologické výchovy společnosti OZO Vladimíra Karasová. Uvedla také na pravou míru informace o harmonogramu svozů stromečků.

„Ten probíhá pouze v sídlištní zástavbě od kontejnerů u paneláků. Nikoliv v okrajových částech, kde převažují domky," vysvětlovala s tím, že OZO bude svážet stromečky od kontejnerů až do 3. února. Obyvatelé rodinných domků mohou odkládat stromečky vcelku do sběrných dvorů či nařezané do popelnic na zeleň (pokud je mají).