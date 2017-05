Ocení prezident Věru Špinarovou?

Toto přání příznivců známé zpěvačky se stále častěji objevuje na sociálních sítích i v redakční poště Deníku

Věra Špinarová.Foto: Deník/Pavel Sonnek

Je tomu už něco přes měsíc, kdy 26. března Věra Špinarová, zpěvačka s úžasným hlasem, odešla předčasně ve svých pětašedesáti letech do hudebního nebe. O tom, jak ji publikum milovalo a kolik měla příznivců, svědčil i její pohřeb ve velkém krematoriu ve Slezské Ostravě, kterého se zúčastnilo několik desítek tisíc lidí, včetně řady jejich kolegyň a kolegů z umělecké branže.

Ani po pěti týdnech od posledního rozloučení s touto výjimečnou interpretkou neubývá na sociálních sítích, ale i v redakční poště Deníku projevů soustrasti a lítosti nad odchodem znamenité umělkyně. A stále častěji se objevují názory, že by Věra Špinarová měla od prezidenta České republiky dostat státní vyznamenání in memoriam.

FANOUŠCI STÁLE TRUCHLÍ

„Naše ctěná, nezapomenutelná Věrka zaslouží vyznamenání jak od prezidenta republiky, tak od nás fanoušků, příznivců a obdivovatelů z celé naší vlasti," píše na webových stránkách jedna z fanynek zpěvačky paní Karla.

„Od rána mi plápolá svíčka a myslím na to, že je to přes měsíc, co nás milovaná Věrka opustila. Poslouchám, vzpomínám na naše setkání, na koncerty, odpoledne jsem strávil u kláves a hrál si její písničky. Je mi hrozně, jako by mi zemřela matka," přidává své pocity na internetu její příznivec Vláďa.

„Samozřejmě bych Věrce přál státní vyznamenání, ale především by měla být uvedena do pěvecké Síně slávy," míní zpěvák Petr Němec, který s ní zpíval čtyři roky v jedné kapele.

NÁVRHY PREZIDENTOVI

A jaká je šance na to, že by Věru Špinarovou mohl letos na podzim ocenit prezident Miloš Zeman státním vyznamenáním in memoriam?

„Je to výsostné právo pana prezidenta, koho ocení. Dostává během roku hodně návrhů. Tady bych mohl pouze doporučit, aby jedinec či skupina občanů nebo nějaká instituce poslala dopis přímo panu prezidentovi do konce července letošního roku. Pan prezident vždy tyto žádosti na udělení státního vyznamenání velmi pečlivě prostuduje, než se rozhodne," sdělil Deníku Jiří Ovčáček, tiskový mluvčí prezidenta Miloše Zemana.

„Pouze za sebe mohu sdělit, že zpěvačku Věru Špinarovou jsem měl velice rád. Patřila mezi mé nejoblíbenější interpretky a rád jsem poslouchal především její starší písničky," dodal.

Na to, zda prezident Miloš Zeman ocení Věru Špinarovou státním vyznamenáním in memoriam, si budeme muset ještě několik měsíců počkat. Soudě podle názorů mnoha čtenářů Deníku, ale nejenom jich, by si to určitě zasloužila.