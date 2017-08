Od sbírání toulavých psů ke „čmuchací“ disciplíně

Hledej! a poté Ukaž! Těmito povely diriguje Ivana Kollárová z Proskovic fenky australského ovčáka jménem Ketty a Iris při noseworku. Tedy v současné době nejrychleji se rozvíjejícím psím sportem, který zapouští kořeny i na Ostravsku.

„Mezi pejskaři se pohybují od dětství. Začalo to tím, že jsem ve Svinově sbírala toulavé psy a vodila si je domů,“ popisuje Kollárová první kynologické krůčky. Poté přechází na jiné aktivity včetně agility i obedience, samozřejmě už také s vlastními psy.

„Zkouším s nimi různé sporty. Hlavní je, aby to bavilo je i mne. Na noseworku je skvělé to, že psi pracují svým přirozeným způsobem a dokážou se unavit, aniž bych s nimi naběhala dvacet kilometrů,“ líčí pejskařka, která je už i členkou českého noseworkového klubu.

A podstatou této disciplíny překládané z angličtiny do češtiny jako „práce nosem“ není nic jiného než vyhledávání pachů. Tedy to, co jde moc dobře všem psům od čistokrevných šampionů po pouliční křížence. V tuzemsku se „čmuchá“ skořicová a pomerančová kůra.

„Nejprve si Ketty a Iris zažily tyto pachy a naučily se je vyhledávat na trávníku. Pak se náročnost zvyšuje, používají se úkryty a pejsci si musí zvykat na různé finesy. Někdy je kůra zahrabaná. Jindy ve výšce, tak jim musí dojít, že je třeba zvedat čumák,“ líčí Kollárová.

Ta se svými australskými ovčáky absolvuje noseworkové hledání v přírodě (nature), u vody, v lidském prostředí (urban) na zahradách, skladištích či zbořeninách. Existují i „diskriminačky“, čili rozlišovací očichávání stejných předmětů či osob ukrývajících ten který pach.

„Podobná noseworku byla v Koblové před několika dny i bojovka, noční slídivý bobřík odvahy. Hledaly se párky,“ dodává Kollárová, jejíž fenky jsou nyní v kategorii Z Základ. Chce s nimi však splnit i tři další stupně a postoupit v noseworku nejvýše do kategorie M Master.

Koira, průkopníci v OstravěJúlia Bukovinská ze psí školy Koira patří mezi nadšence, jež tento psí sport „vynalezený“ okolo roku 2009 na západním pobřeží USA, importovali do Ostravy. Noseworkové kurzy dělá už třetím rokem a prošlo jimi okolo stovky pejskařů. Okolo třiceti se jich čítá k aktivní „čuchačské“ ostravské komunitě, která danou disciplínu pravidelně trénuje. Spíše by se v tomto případě mělo uvádět pejskařek, neboť muži jsou ve světě noseworku výjimkami. „Obecný trend teď je, že se psi cvičí pozitivně, což spoustě mužských kynologů nevyhovuje jsou spíše na ten cvičákový dril a obranářství,“ tvrdí Bukovinská.